Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трудности с точностью. Интер на собственном поле уступил Удинезе
Чемпионат Италии
Интер Милан
31.08.2025 21:45 – FT 1 : 2
Удинезе
Италия
01 сентября 2025, 03:55 | Обновлено 01 сентября 2025, 04:45
Команды встретились во втором туре Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа во втором туре итальянской Серии Миланский «Интер» встречался с «Удинезе».

Главный наставник "Интера" Кристиан Киву еще находится в поисках своей игры. В матче с Удинезе команда первой вышла вперед, но почти сразу начала ошибаться в обороне.

За «Интер» отличился Дюмфрис на 17-й минуте, а уже на 29-й Дэвис реализовал пенальти и сравнял счет. Игроки Удинезе вышли вперед еще в первом тайме — на 40-й минуте забил Атта.

«Лацио» разгромил «Верону» в домашнем матче – 4:0.

Серия А. 2-й тур. 31 августа

Интер Милан – Удинезе – 1:2

Голы: Дюмрис, 17 – Дэвис, 29 (пенальти), Атта, 40

Лацио – Верона – 4:0

Голы: Гандузи, 3, Дзаканьи, 10, Кастельянос, 41, Диа, 82

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Атта (Удинезе).
29’
ГОЛ ! С пенальти забил Кинан Дейвис (Удинезе).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
Серия A чемпионат Италии по футболу Интер Милан Удинезе Лацио Верона Дензел Дюмфрис
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
