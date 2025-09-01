Трудности с точностью. Интер на собственном поле уступил Удинезе

31 августа во втором туре итальянской Серии Миланский «Интер» встречался с «Удинезе».

Главный наставник "Интера" Кристиан Киву еще находится в поисках своей игры. В матче с Удинезе команда первой вышла вперед, но почти сразу начала ошибаться в обороне.

За «Интер» отличился Дюмфрис на 17-й минуте, а уже на 29-й Дэвис реализовал пенальти и сравнял счет. Игроки Удинезе вышли вперед еще в первом тайме — на 40-й минуте забил Атта.

«Лацио» разгромил «Верону» в домашнем матче – 4:0.

Серия А. 2-й тур. 31 августа

Интер Милан – Удинезе – 1:2

Голы: Дюмрис, 17 – Дэвис, 29 (пенальти), Атта, 40

Лацио – Верона – 4:0

Голы: Гандузи, 3, Дзаканьи, 10, Кастельянос, 41, Диа, 82