Украинский полузащитник покинет Манчестер Юнайтед. Есть новый клуб

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Украины U-19 Захар Бауманн принял решение покинуть расположение «красных дьяволов». Об этом сообщает Manchester Evening News.

18-летний футболист обратился к руководству клуба с просьбой о трансфере – украинец хочет начать полноценную профессиональную карьеру, однако понимает, что шансов закрепится в Манчестере у него не будет.

Главным претендентом на Бауманна считается «Норвич», который выступает в Чемпионшипе – втором по силе английском дивизионе. Стороны провели успешные предварительные переговоры и теперь обсуждают все детали потенциального соглашения.

Захар прошел всю академию «красных дьяволов», играл за юношеские и молодежные команды, на данный момент является игроком U-21. О трансфере полузащитника планируют объявить до завершения трансферного окна.

В ноябре прошлого года Бауманн получил украинское гражданство и с тех пор сыграл два матча в составе сборной U-19.