Украинский полузащитник покинет Манчестер Юнайтед. Есть новый клуб
Захар Бауманн продолжит карьеру в составе «Норвича», который выступает в Чемпионшипе
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Украины U-19 Захар Бауманн принял решение покинуть расположение «красных дьяволов». Об этом сообщает Manchester Evening News.
18-летний футболист обратился к руководству клуба с просьбой о трансфере – украинец хочет начать полноценную профессиональную карьеру, однако понимает, что шансов закрепится в Манчестере у него не будет.
Главным претендентом на Бауманна считается «Норвич», который выступает в Чемпионшипе – втором по силе английском дивизионе. Стороны провели успешные предварительные переговоры и теперь обсуждают все детали потенциального соглашения.
Захар прошел всю академию «красных дьяволов», играл за юношеские и молодежные команды, на данный момент является игроком U-21. О трансфере полузащитника планируют объявить до завершения трансферного окна.
В ноябре прошлого года Бауманн получил украинское гражданство и с тех пор сыграл два матча в составе сборной U-19.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джей Опетая готов к поединку с Александром
Тренер «Барселоны» подвел итоги матча с «Райо Вальекано»