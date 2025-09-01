«Не выполняли план». Пресс-конференция Артеты после матча с Ливерпулем

Тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался относительно центрального матча третьего тура Английской Премьер-лиги, в котором «канониры» на выезде уступили «Ливерпулю» (0:1).

«Мы не выполняли наш план, чтобы раздражать соперника. Мы делали это, чтобы выиграть. Думаю, мы подняли уровень игры и доминирования настолько, что им пришлось реагировать. Они и сделали это, особенно с 60-й по 78-ю минуту, когда уже не оставалось никаких шансов в игре. Когда такое происходит, матч решается двумя способами: во-первых, через индивидуальную ошибку, во-вторых, через магический момент. Собослаи создал невероятный момент, который принес победу, и именно это стало разницей – ничего больше.

Таковы были условия. Мартин Эдегор был травмирован, Кай не мог играть, Мерино – игрок, который проделал невероятную работу на поле. Мы играли с тремя атакующими игроками, двумя атакующими фулбеками, и после матча говорить об этом легко, но это реальная ситуация.

Это «Энфилд», и рано или поздно игра меняется. Невозможно доминировать на «Энфилде» все 95 минут. Всё изменилось по разным причинам, особенно из-за того, что мы не приняли правильного решения: начали спешить, были потери мяча, мы не смогли ими хорошо управлять, и поэтому никогда не могли играть слаженно как команда. Они будут создавать моменты даже без реальной опасности.

Травма Салибы? Он вывихнул голеностоп во время разминки. Подошёл, сказал, что считает, будто сможет продолжать игру, но уже в первых двух действиях я увидел, что он не справляется, и, к сожалению, нам пришлось его заменить. Но слава Богу, у нас был Москера, которого мы впервые выпустили в Премьер-лиге. Дебют не ожидался на «Энфилде», и, думаю, он сыграл действительно очень хорошо. Я переживаю, потому что в таком матче нельзя играть на полную. Если Салиба попробовал играть, это значит, что есть проблема», – сказал Артета.