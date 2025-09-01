Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не выполняли план». Пресс-конференция Артеты после матча с Ливерпулем
Англия
01 сентября 2025, 10:05 | Обновлено 01 сентября 2025, 10:15
400
0

«Не выполняли план». Пресс-конференция Артеты после матча с Ливерпулем

«Канониры» уступили «мерсисайдцам» на выезде

01 сентября 2025, 10:05 | Обновлено 01 сентября 2025, 10:15
400
0
«Не выполняли план». Пресс-конференция Артеты после матча с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался относительно центрального матча третьего тура Английской Премьер-лиги, в котором «канониры» на выезде уступили «Ливерпулю» (0:1).

«Мы не выполняли наш план, чтобы раздражать соперника. Мы делали это, чтобы выиграть. Думаю, мы подняли уровень игры и доминирования настолько, что им пришлось реагировать. Они и сделали это, особенно с 60-й по 78-ю минуту, когда уже не оставалось никаких шансов в игре. Когда такое происходит, матч решается двумя способами: во-первых, через индивидуальную ошибку, во-вторых, через магический момент. Собослаи создал невероятный момент, который принес победу, и именно это стало разницей – ничего больше.

Таковы были условия. Мартин Эдегор был травмирован, Кай не мог играть, Мерино – игрок, который проделал невероятную работу на поле. Мы играли с тремя атакующими игроками, двумя атакующими фулбеками, и после матча говорить об этом легко, но это реальная ситуация.

Это «Энфилд», и рано или поздно игра меняется. Невозможно доминировать на «Энфилде» все 95 минут. Всё изменилось по разным причинам, особенно из-за того, что мы не приняли правильного решения: начали спешить, были потери мяча, мы не смогли ими хорошо управлять, и поэтому никогда не могли играть слаженно как команда. Они будут создавать моменты даже без реальной опасности.

Травма Салибы? Он вывихнул голеностоп во время разминки. Подошёл, сказал, что считает, будто сможет продолжать игру, но уже в первых двух действиях я увидел, что он не справляется, и, к сожалению, нам пришлось его заменить. Но слава Богу, у нас был Москера, которого мы впервые выпустили в Премьер-лиге. Дебют не ожидался на «Энфилде», и, думаю, он сыграл действительно очень хорошо. Я переживаю, потому что в таком матче нельзя играть на полную. Если Салиба попробовал играть, это значит, что есть проблема», – сказал Артета.

По теме:
Достиг своего. Бунтарь Ман Юнайтед окончательно покинет клуб
Рекордный трансфер. Один из лучших форвардов мира отправился в Ливерпуль
Бавария связалась с Джексоном после сорванного перехода из Челси
Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Арсенал Микель Артета пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Футбол | 31 августа 2025, 16:34 5
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб

В римском клубе все четко разъяснили

Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Футбол | 31 августа 2025, 11:11 18
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта

«Горняки» достигли соглашения с «Фулхэмом»

ВИДЕО. Луис Суарес после финала плюнул в работника Сиэтл Саундерс
Футбол | 01.09.2025, 10:27
ВИДЕО. Луис Суарес после финала плюнул в работника Сиэтл Саундерс
ВИДЕО. Луис Суарес после финала плюнул в работника Сиэтл Саундерс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Бокс | 01.09.2025, 08:20
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Лион минимально переиграл Марсель, Монако забил на последних минутах
Футбол | 01.09.2025, 04:18
Лион минимально переиграл Марсель, Монако забил на последних минутах
Лион минимально переиграл Марсель, Монако забил на последних минутах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
30.08.2025, 22:10 25
Теннис
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
31.08.2025, 01:09 6
Футбол
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
31.08.2025, 10:02 26
Бокс
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
30.08.2025, 23:45 2
Бокс
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 1
Футбол
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 8
Теннис
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
31.08.2025, 09:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем