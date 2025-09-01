Арне СЛОТ: «Это был момент магии от Собослаи»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в матче третьего тура АПЛ.

Можно ли сказать, что команда в третий раз за сезон нашла способ победить в равной игре…

Да. Если бы мы сыграли этот матч еще 10 раз в том же стиле, то, думаю, восемь раз была бы ничья, один раз выиграли мы и один раз – «Арсенал». Потому что игра была не очень зрелищной. Но это тоже плюс – обе команды хорошо действовали в обороне и при переходе без мяча. Обычно мы с Арсеналом создаем больше моментов, но это показывает дисциплину и структуру игры обоих коллективов. В таких матчах требуется момент магии – и мы его получили от Доминика. Это и дало нам победу, хотя обычно такой матч завершился бы ничьей. Но не соглашусь с вами по поводу первой игры – против «Борнмута» мы полностью заслужили победу.

О ценности Собослаи для команды и его игре на позиции правого защитника в последних матчах…

Не думаю, что он изменился по сравнению с прошлым сезоном. Он всегда демонстрировал, каким должен быть игрок «Ливерпуля»: в какой бы позиции ни играл, в этой футболке нужно отдавать все. Как полузащитник, он всегда первый прессингует, отрабатывает в обороне. Сегодня он отыграл невероятно, на позиции, где, по-видимому, играл всего два-три раза в жизни. Это многое говорит о его ментальности. И в то же время он отлично смотрится и в качестве атакующего полузащитника.

Об игре защитной линии «Ливерпуля» и «сухой» матч…

Когда ты играешь в футболке «Ливерпуля», то получаешь много похвал, а иногда и критику – и это нормально. Сегодня защита была прекрасной. А против «Арсенала» таким и нужно быть, учитывая их атакующую силу. Они уже думали: «Классно справились», – и тут выходят Эзе и Эдегор! Но и против них мы хорошо сыграли. Отличный матч. Думаю, Вирджил (ван Дейк) уже против «Ньюкасла» был невероятным, а сегодня он и вся линия обороны снова показали высокий уровень.

Что больше нравится в игре команды на старте сезона и что еще нужно улучшить…

Ментальность. Мы пригласили много новых игроков, ведь многие футболисты ушли. А начинать сезон против «Борнмута», потом выезд в «Ньюкасл» – один из самых сложных соперников в лиге, а дальше «Арсенал» дома – это очень непросто. И все же мы показываем результат. Мы не идеальны, как и в прошлом сезоне.

Но виден характер. Все работают невероятно много, чтобы получить результат. И так, иногда нужна доля удачи – как в матче с Ньюкаслом и сегодня. Но, как сказал Майкл Джордан: «Чем больше мы работаем, тем больше удачи». Это полностью об этой команде. Мы работаем очень много, и даже если иногда голов не будет, всегда будет шанс, потому что отдаем все силы.