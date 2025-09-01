Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арне СЛОТ: «Это был момент магии от Собослаи»
Англия
01 сентября 2025, 04:50 | Обновлено 01 сентября 2025, 05:01
269
0

Арне СЛОТ: «Это был момент магии от Собослаи»

«Ливерпуль» одержал минимальную победу над «Арсеналом»

01 сентября 2025, 04:50 | Обновлено 01 сентября 2025, 05:01
269
0
Арне СЛОТ: «Это был момент магии от Собослаи»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в матче третьего тура АПЛ.

Можно ли сказать, что команда в третий раз за сезон нашла способ победить в равной игре…

Да. Если бы мы сыграли этот матч еще 10 раз в том же стиле, то, думаю, восемь раз была бы ничья, один раз выиграли мы и один раз – «Арсенал». Потому что игра была не очень зрелищной. Но это тоже плюс – обе команды хорошо действовали в обороне и при переходе без мяча. Обычно мы с Арсеналом создаем больше моментов, но это показывает дисциплину и структуру игры обоих коллективов. В таких матчах требуется момент магии – и мы его получили от Доминика. Это и дало нам победу, хотя обычно такой матч завершился бы ничьей. Но не соглашусь с вами по поводу первой игры – против «Борнмута» мы полностью заслужили победу.

О ценности Собослаи для команды и его игре на позиции правого защитника в последних матчах…

Не думаю, что он изменился по сравнению с прошлым сезоном. Он всегда демонстрировал, каким должен быть игрок «Ливерпуля»: в какой бы позиции ни играл, в этой футболке нужно отдавать все. Как полузащитник, он всегда первый прессингует, отрабатывает в обороне. Сегодня он отыграл невероятно, на позиции, где, по-видимому, играл всего два-три раза в жизни. Это многое говорит о его ментальности. И в то же время он отлично смотрится и в качестве атакующего полузащитника.

Об игре защитной линии «Ливерпуля» и «сухой» матч…

Когда ты играешь в футболке «Ливерпуля», то получаешь много похвал, а иногда и критику – и это нормально. Сегодня защита была прекрасной. А против «Арсенала» таким и нужно быть, учитывая их атакующую силу. Они уже думали: «Классно справились», – и тут выходят Эзе и Эдегор! Но и против них мы хорошо сыграли. Отличный матч. Думаю, Вирджил (ван Дейк) уже против «Ньюкасла» был невероятным, а сегодня он и вся линия обороны снова показали высокий уровень.

Что больше нравится в игре команды на старте сезона и что еще нужно улучшить…

Ментальность. Мы пригласили много новых игроков, ведь многие футболисты ушли. А начинать сезон против «Борнмута», потом выезд в «Ньюкасл» – один из самых сложных соперников в лиге, а дальше «Арсенал» дома – это очень непросто. И все же мы показываем результат. Мы не идеальны, как и в прошлом сезоне.

Но виден характер. Все работают невероятно много, чтобы получить результат. И так, иногда нужна доля удачи – как в матче с Ньюкаслом и сегодня. Но, как сказал Майкл Джордан: «Чем больше мы работаем, тем больше удачи». Это полностью об этой команде. Мы работаем очень много, и даже если иногда голов не будет, всегда будет шанс, потому что отдаем все силы.

По теме:
Пеп ГВАРДИОЛА: «Такой переломный момент всегда возможен в Премьер-лиге»
Ливерпуль закрыл рекордный трансфер в истории АПЛ. Это настоящая бомба
Кристал Пэлас прервал беспроигрышную домашнюю серию Астон Виллы в АПЛ
Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Доминик Собослаи Ливерпуль - Арсенал Арне Слот
Александр Сильченко Источник: ФК Ливерпуль
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Футбол | 31 августа 2025, 08:40 9
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола

Кто занимает первое место в рейтинге?

Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Футбол | 31 августа 2025, 09:01 2
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает

Украинец хочет играть за «Милан»

Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Бокс | 31.08.2025, 23:40
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Футбол | 01.09.2025, 04:59
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Футбол | 31.08.2025, 09:30
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
31.08.2025, 08:37 59
Футбол
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
30.08.2025, 22:10 25
Теннис
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
30.08.2025, 11:01 3
Футбол
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 72
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
31.08.2025, 23:02
Бокс
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
31.08.2025, 17:33 115
Футбол
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем