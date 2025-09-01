Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лидер Ингульца рассказал о большой победе над командой Ковальца
Украина. Первая лига
01 сентября 2025, 01:36
46
0

Лидер Ингульца рассказал о большой победе над командой Ковальца

Команда из Петрова была сильнее всех компонентов

01 сентября 2025, 01:36
46
0
Лидер Ингульца рассказал о большой победе над командой Ковальца
ФК Ингулец. Роман Волохатый

В 4-м туре Первой лиги самым результативным оказался поединок в Хмельницком, где «Ингулец» разбил местное «Подолье» — 5:1, набрал 8 очков и закрепился в главной группе.

Лидер петровчан Роман Волохатый эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло гостям отпраздновать уверенную викторию.

Это был как раз тот случай, когда одна из команд преобладала соперника в технической, тактической и физической подготовке. Но главное, что мы продемонстрировали почти 100-процентную реализацию голевых моментов, созданных после вертикальных передач.

Этот поединок был важен для «Ингульца» потому, что вскоре нам встречаться с «Подольем» в 1/16 финала Кубка Украины, и желательно было возобладать, чтобы иметь психологическое преимущество. Во-вторых, не имели права терять очки, потому что в ближайших турах перволигового первенства нам выяснять отношения с соседями по турнирной таблице - "Ворсклой" и "Черноморцем". Как видите, с этой задачей справились. И главное, что обошлось без травм.

Ранее мы сообщали, что «Ингулец» на выезде разгромил «Подолье».

Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Ингулец инсайд Подолье Хмельницкий Роман Волохатый
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
