Лидер Ингульца рассказал о большой победе над командой Ковальца

В 4-м туре Первой лиги самым результативным оказался поединок в Хмельницком, где «Ингулец» разбил местное «Подолье» — 5:1, набрал 8 очков и закрепился в главной группе.

Лидер петровчан Роман Волохатый эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло гостям отпраздновать уверенную викторию.

Это был как раз тот случай, когда одна из команд преобладала соперника в технической, тактической и физической подготовке. Но главное, что мы продемонстрировали почти 100-процентную реализацию голевых моментов, созданных после вертикальных передач.

Этот поединок был важен для «Ингульца» потому, что вскоре нам встречаться с «Подольем» в 1/16 финала Кубка Украины, и желательно было возобладать, чтобы иметь психологическое преимущество. Во-вторых, не имели права терять очки, потому что в ближайших турах перволигового первенства нам выяснять отношения с соседями по турнирной таблице - "Ворсклой" и "Черноморцем". Как видите, с этой задачей справились. И главное, что обошлось без травм.

Ранее мы сообщали, что «Ингулец» на выезде разгромил «Подолье».