Гирасси забил в седьмом матче Бундеслиги подряд

В матче второго тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» победила дома берлинский «Унион» со счетом 3:0.

Героем встречи снова стал Серу Гирасси, который отличился дублем.

29-летний гвинейский нападающий забивает уже в седьмой игре Бундеслиги подряд. Только два игрока «пчел» имели более длинную голевую серию: Роберт Левандовски в 2013 году (12 матчей) и Пьер-Эмерик Обамеянг в 2015 (10 матчей).

Голевая серия Серу Гирасси в Бундеслиге

Унион Берлин – 2 гола

Санкт-Паули – гол

Гольштайн Киль – гол

Байер – гол

Вольфсбург – 2 гола

Гоффенгайм – гол

Боруссия Менхенгладбах – гол