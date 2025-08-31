Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гирасси забил в седьмом матче Бундеслиги подряд
Германия
31 августа 2025, 22:59 | Обновлено 31 августа 2025, 23:00
111
0

Гирасси забил в седьмом матче Бундеслиги подряд

Только два игрока «пчел» имеют более длинную результативную серию

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» победила дома берлинский «Унион» со счетом 3:0.

Героем встречи снова стал Серу Гирасси, который отличился дублем.

29-летний гвинейский нападающий забивает уже в седьмой игре Бундеслиги подряд. Только два игрока «пчел» имели более длинную голевую серию: Роберт Левандовски в 2013 году (12 матчей) и Пьер-Эмерик Обамеянг в 2015 (10 матчей).

Голевая серия Серу Гирасси в Бундеслиге

  • Унион Берлин – 2 гола
  • Санкт-Паули – гол
  • Гольштайн Киль – гол
  • Байер – гол
  • Вольфсбург – 2 гола
  • Гоффенгайм – гол
  • Боруссия Менхенгладбах – гол
Боруссия Дортмунд Бундеслига чемпионат Германии по футболу Унион Берлин Серу Гирасси Роберт Левандовски Пьер-Эмерик Обамеянг
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
