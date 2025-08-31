Гирасси забил в седьмом матче Бундеслиги подряд
Только два игрока «пчел» имеют более длинную результативную серию
В матче второго тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» победила дома берлинский «Унион» со счетом 3:0.
Героем встречи снова стал Серу Гирасси, который отличился дублем.
29-летний гвинейский нападающий забивает уже в седьмой игре Бундеслиги подряд. Только два игрока «пчел» имели более длинную голевую серию: Роберт Левандовски в 2013 году (12 матчей) и Пьер-Эмерик Обамеянг в 2015 (10 матчей).
Голевая серия Серу Гирасси в Бундеслиге
- Унион Берлин – 2 гола
- Санкт-Паули – гол
- Гольштайн Киль – гол
- Байер – гол
- Вольфсбург – 2 гола
- Гоффенгайм – гол
- Боруссия Менхенгладбах – гол
7 - Serhou Guirassy scored in his seventh Bundesliga match in a row - for Borussia Dortmund, only Pierre-Emerick Aubameyang in 2015 (10) and Robert Lewandowski in 2013 (12) managed to score in more consecutive Bundesliga matches. Guarantee. #BVBFCU pic.twitter.com/WOGC588JQ8— OptaFranz (@OptaFranz) August 31, 2025
