Боруссия Дортмунд с дублем Гирасси разгромила Унион
Еще один гол в составе «шмелей» забил Феликс Нмеча
В воскресенье, 31 августа, состоялся матч второго тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Унионом».
Встречу принимал стадион «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева поля сумели добыть разгромную победу со счетом 3:0. Дублем отличился Серу Гирасси, еще одно взятие ворот на счету Феликса Нмечи.
Бундеслига. 1-й тур
Боруссия Дортмунд – Унион – 3:0
Голы: Гирасси, 44, 58, Нмеча, 71
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мехди Тареми присоединился к греческой команде, контракт рассчитан до лета 2027 года
Парижане разобрались с «Тулузой»