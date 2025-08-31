Боруссия Дортмунд с дублем Гирасси разгромила Унион

В воскресенье, 31 августа, состоялся матч второго тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Унионом».

Встречу принимал стадион «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля сумели добыть разгромную победу со счетом 3:0. Дублем отличился Серу Гирасси, еще одно взятие ворот на счету Феликса Нмечи.

Бундеслига. 1-й тур

Боруссия Дортмунд – Унион – 3:0

Голы: Гирасси, 44, 58, Нмеча, 71

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.