Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
Боруссия Д
31.08.2025 18:30 – FT 3 : 0
Унион Берлин
Германия
31 августа 2025, 21:03 |
49
0

Боруссия Дортмунд с дублем Гирасси разгромила Унион

Еще один гол в составе «шмелей» забил Феликс Нмеча

Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд

В воскресенье, 31 августа, состоялся матч второго тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Унионом».

Встречу принимал стадион «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля сумели добыть разгромную победу со счетом 3:0. Дублем отличился Серу Гирасси, еще одно взятие ворот на счету Феликса Нмечи.

Бундеслига. 1-й тур

Боруссия Дортмунд – Унион – 3:0

Голы: Гирасси, 44, 58, Нмеча, 71

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Феликс Нмеча Серу Гирасси Боруссия Дортмунд Унион Берлин чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
