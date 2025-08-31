Интер уступил Удинезе, Лацио разгромил Верону

В воскресенье, 31 августа, состоялось два матча второго утра Серии А.

Обе игры стартовали в 21:45 по киевскому времени.

«Интер» в родных стенах уступил «Удинезе»: хозяев поля вперед вывел Дюмфрис, но голы Дэвиса и Атты принесли команде из Удине победу.

«Лацио» дома уничтожил «Верону» со счетом 4:0.

Серия А. 2-й тур

Интер – Удинезе – 1:2

Голы: Дюмфрис, 17 – Дэвис, 29 (пенальти), Атта, 40

Лацио – Верона – 4:0

Голы: Гендузи, 3, Дзакканьи, 10, Кастельянос, 41, Диа, 82

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.