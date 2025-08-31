Интер уступил Удинезе, Лацио разгромил Верону
Состоялось два матча Серии А
В воскресенье, 31 августа, состоялось два матча второго утра Серии А.
Обе игры стартовали в 21:45 по киевскому времени.
«Интер» в родных стенах уступил «Удинезе»: хозяев поля вперед вывел Дюмфрис, но голы Дэвиса и Атты принесли команде из Удине победу.
«Лацио» дома уничтожил «Верону» со счетом 4:0.
Серия А. 2-й тур
Интер – Удинезе – 1:2
Голы: Дюмфрис, 17 – Дэвис, 29 (пенальти), Атта, 40
Лацио – Верона – 4:0
Голы: Гендузи, 3, Дзакканьи, 10, Кастельянос, 41, Диа, 82
Фото матчей:
