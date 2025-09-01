Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ротань объяснил, почему Полесье потерпело катастрофу в матче с Динамо
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 22:12 |
1058
0

Ротань объяснил, почему Полесье потерпело катастрофу в матче с Динамо

«Волки» проиграли 1:4

01 сентября 2025, 22:12 |
1058
0
Ротань объяснил, почему Полесье потерпело катастрофу в матче с Динамо
ФК Полесье. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал поражение от «Динамо» (1:4) в матче четвертого тура УПЛ.

– Руслан Петрович, сегодня «Полесье» первым забило, хорошо выглядело первые 10-15 минут. Что потом пошло не так?

– Все правильно сказали. Прежде всего, мы действительно очень классно начали этот матч – забили и могли еще забивать. После ошибки, когда пропустили гол в свои ворота, особенно после назначенного пенальти в наши ворота, игра очень расстроилась. Беспокоит то, что мы как-то опустили руки, мы после этого не верили в победу, хотя было достаточно времени. Сейчас, по горячим следам, трудно сказать, но нужно принять этот результат, обязательно проанализировать и сделать выводы.

– Во втором тайме вы сделали тройную замену, после чего были постоянные изменения: Гуцуляк играл нападающего, Назаренко переходил на правый фланг, затем Гуцуляк снова играл справа — пытались как-то запутать «Динамо»?

– Ни в коем случае. Мы понимали, что у нас Филиппов также три дня назад отыграл матч, мы хотели немного освежить фланги, сделать их быстрее. Назаренко перешел направо, вышел свежий Велетень. За счет этого хотели немного активизировать игру. К сожалению, мы действовали неправильно в обороне, и пришлось сделать обратные изменения и перевести Гуцуляка на свою позицию. У нас совсем не получалось встречать, «Динамо» очень легко начало выходить из-под прессинга.

– Сегодня уже в УПЛ дебютировал Корнийчук, дебютировал Велетень. Если Корнийчук с командой еще с плей-офф раунда Лиги конференций, то сколько времени провел Велетень с командой перед дебютом?

– Он провел только одну тренировку вчера. Наверное, было бы лучше, если бы Шепелев и Велетень начали с нами работать уже во время паузы на матчи сборной, чтобы лучше понимать наши требования. Сегодня, наверное, нам нужна была свежесть, нужна была свежая кровь, и мы хотели, чтобы Велетень эту свежую кровь дал. Он очень активно вошел в игру, имел несколько хороших эпизодов. Мы знаем его лучшие качества, где он в атаке сыграл ярко. Но в игре на оборону он еще немного не понимает, как действовать, поэтому над этим нужно будет поработать.

По теме:
Усилия волков не оправдались. Статистика матча Динамо – Полесье
Стал известен первый соперник Динамо в Юношеской лиге УЕФА
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
Динамо Киев Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье
Дмитрий Олейник Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Трубин провел тренировку в лагере сборной под руководством Худжамова
Футбол | 01 сентября 2025, 23:17 0
ВИДЕО. Трубин провел тренировку в лагере сборной под руководством Худжамова
ВИДЕО. Трубин провел тренировку в лагере сборной под руководством Худжамова

Сборная Украины начала подготовку к двум стартовым матчам отбора ЧМ-2026

Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Футбол | 01 сентября 2025, 04:59 3
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина

Президент «Реала» доверяет Франсу Гонсалесу

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
Футбол | 01.09.2025, 15:35
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
Бокс | 01.09.2025, 04:39
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
Суркис услышал Шовковского. Динамо завершает трансфер игрока атаки
Футбол | 01.09.2025, 19:21
Суркис услышал Шовковского. Динамо завершает трансфер игрока атаки
Суркис услышал Шовковского. Динамо завершает трансфер игрока атаки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 2
Футбол
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
01.09.2025, 12:57 31
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
01.09.2025, 08:20 6
Бокс
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
31.08.2025, 16:34 5
Футбол
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
31.08.2025, 10:02 28
Бокс
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
31.08.2025, 08:37 53
Футбол
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
30.08.2025, 22:10 25
Теннис
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
01.09.2025, 04:19 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем