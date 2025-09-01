Ротань объяснил, почему Полесье потерпело катастрофу в матче с Динамо

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал поражение от «Динамо» (1:4) в матче четвертого тура УПЛ.

– Руслан Петрович, сегодня «Полесье» первым забило, хорошо выглядело первые 10-15 минут. Что потом пошло не так?

– Все правильно сказали. Прежде всего, мы действительно очень классно начали этот матч – забили и могли еще забивать. После ошибки, когда пропустили гол в свои ворота, особенно после назначенного пенальти в наши ворота, игра очень расстроилась. Беспокоит то, что мы как-то опустили руки, мы после этого не верили в победу, хотя было достаточно времени. Сейчас, по горячим следам, трудно сказать, но нужно принять этот результат, обязательно проанализировать и сделать выводы.

– Во втором тайме вы сделали тройную замену, после чего были постоянные изменения: Гуцуляк играл нападающего, Назаренко переходил на правый фланг, затем Гуцуляк снова играл справа — пытались как-то запутать «Динамо»?

– Ни в коем случае. Мы понимали, что у нас Филиппов также три дня назад отыграл матч, мы хотели немного освежить фланги, сделать их быстрее. Назаренко перешел направо, вышел свежий Велетень. За счет этого хотели немного активизировать игру. К сожалению, мы действовали неправильно в обороне, и пришлось сделать обратные изменения и перевести Гуцуляка на свою позицию. У нас совсем не получалось встречать, «Динамо» очень легко начало выходить из-под прессинга.

– Сегодня уже в УПЛ дебютировал Корнийчук, дебютировал Велетень. Если Корнийчук с командой еще с плей-офф раунда Лиги конференций, то сколько времени провел Велетень с командой перед дебютом?

– Он провел только одну тренировку вчера. Наверное, было бы лучше, если бы Шепелев и Велетень начали с нами работать уже во время паузы на матчи сборной, чтобы лучше понимать наши требования. Сегодня, наверное, нам нужна была свежесть, нужна была свежая кровь, и мы хотели, чтобы Велетень эту свежую кровь дал. Он очень активно вошел в игру, имел несколько хороших эпизодов. Мы знаем его лучшие качества, где он в атаке сыграл ярко. Но в игре на оборону он еще немного не понимает, как действовать, поэтому над этим нужно будет поработать.