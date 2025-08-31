Руслан РОТАНЬ: «После пенальти команда опустила руки»

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал поражение от «Динамо» (1:4) в матче 4-го тура УПЛ.

– «Полесье» сегодня первым забило и хорошо выглядело в первые 10–15 минут. Что пошло не так далее?

– Мы действительно очень хорошо начали этот матч. Забили и могли еще забивать, но после нашей ошибки, когда фактически привезли гол, а особенно после пенальти в наши ворота, команда, видимо, опустила руки и уже не верила в победу, хотя времени еще было достаточно. Сейчас, по горячим следам, трудно что-нибудь сказать. Надо принять этот результат, проанализировать игру и сделать выводы.

– Во втором тайме вы произвели тройную замену, после чего постоянно менялись формации. Вы пытались запутать соперника?

– Ни в коем случае. Мы понимали, что Филиппов играл три дня назад, он был несвежим, поэтому хотели освежить игру. Поэтому Назаренко перешел направо, а также вышел свежий Велетень. Мы хотели таким образом активизировать игру, но неправильно начали действовать в обороне, и пришлось производить обратные замены. «Динамо» очень легко выходило из-под прессинга.

– Сегодня играли Корнейчук и Велетень. Первый уже успел дебютировать за команду, а вот Велетень сыграл первый матч сегодня.Сколько времени Велетень провел с командой, чтобы дебютировать?

– У него была всего одна тренировка. Было бы лучше, если бы и Велетень и Шепелев начали работать с нами после матчей сборных. Но сегодня нам нужна была свежесть. Поэтому великан и появился на поле. У него было несколько хороших эпизодов, он хорошо сыграл в атаке, а вот по поводу игры в обороне – еще не все понимает, так что будем работать.