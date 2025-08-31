Арсенал непобедим в последних матчах против Ливерпуля. Статистика игр

Лондонский «Арсенал» в последних шести матчах АПЛ против «Ливерпуля» не потерпел ни одного поражения – 2 победы и 4 ничьи.

31 августа на «Энфилде» состоится встреча 3-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Арсенал». Начало игры – в 18:30 по Киеву.

Последний раз «мерсисайдцы» побеждали «канониров» в Премьер-лиге 16 марта 2022 года (2:0).

За всю историю противостояний этих команд лидером по количеству побед является «Ливерпуль» – 95. «Арсенал» имеет на своем счету на 12 побед меньше – 83. Еще 66 встреч завершились ничьей.

Последние 6 поединков между Арсеналом и Ливерпулем в АПЛ

11 мая 2025 – Ливерпуль 2:2 Арсенал

27 октября 2024 – Арсенал 2:2 Ливерпуль

4 февраля 2024 – Арсенал 3:1 Ливерпуль

23 декабря 2023 – Ливерпуль 1:1 Арсенал

9 апреля 2023 – Ливерпуль 2:2 Арсенал

9 октября 2022 – Арсенал 3:2 Ливерпуль

