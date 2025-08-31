Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал непобедим в последних матчах против Ливерпуля. Статистика игр
Англия
31 августа 2025, 18:05 | Обновлено 31 августа 2025, 18:06
Арсенал непобедим в последних матчах против Ливерпуля. Статистика игр

Сегодня эти команды встретятся на поле в 245-й раз

31 августа 2025, 18:05 | Обновлено 31 августа 2025, 18:06
Арсенал непобедим в последних матчах против Ливерпуля. Статистика игр
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» в последних шести матчах АПЛ против «Ливерпуля» не потерпел ни одного поражения – 2 победы и 4 ничьи.

31 августа на «Энфилде» состоится встреча 3-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Арсенал». Начало игры – в 18:30 по Киеву.

Последний раз «мерсисайдцы» побеждали «канониров» в Премьер-лиге 16 марта 2022 года (2:0).

За всю историю противостояний этих команд лидером по количеству побед является «Ливерпуль» – 95. «Арсенал» имеет на своем счету на 12 побед меньше – 83. Еще 66 встреч завершились ничьей.

Последние 6 поединков между Арсеналом и Ливерпулем в АПЛ

  • 11 мая 2025 – Ливерпуль 2:2 Арсенал
  • 27 октября 2024 – Арсенал 2:2 Ливерпуль
  • 4 февраля 2024 – Арсенал 3:1 Ливерпуль
  • 23 декабря 2023 – Ливерпуль 1:1 Арсенал
  • 9 апреля 2023 – Ливерпуль 2:2 Арсенал
  • 9 октября 2022 – Арсенал 3:2 Ливерпуль
Ноттингем Форест дома разгромно проиграл Вест Хэму
Противостояние Арсенала и Ливерпуля – второе по результативности в АПЛ
Проблемы прошлого сезона продолжаются. Манчестер Сити проиграл Брайтону
Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Арсенал статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
