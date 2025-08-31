Арсенал непобедим в последних матчах против Ливерпуля. Статистика игр
Сегодня эти команды встретятся на поле в 245-й раз
Лондонский «Арсенал» в последних шести матчах АПЛ против «Ливерпуля» не потерпел ни одного поражения – 2 победы и 4 ничьи.
31 августа на «Энфилде» состоится встреча 3-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Арсенал». Начало игры – в 18:30 по Киеву.
Последний раз «мерсисайдцы» побеждали «канониров» в Премьер-лиге 16 марта 2022 года (2:0).
За всю историю противостояний этих команд лидером по количеству побед является «Ливерпуль» – 95. «Арсенал» имеет на своем счету на 12 побед меньше – 83. Еще 66 встреч завершились ничьей.
Последние 6 поединков между Арсеналом и Ливерпулем в АПЛ
- 11 мая 2025 – Ливерпуль 2:2 Арсенал
- 27 октября 2024 – Арсенал 2:2 Ливерпуль
- 4 февраля 2024 – Арсенал 3:1 Ливерпуль
- 23 декабря 2023 – Ливерпуль 1:1 Арсенал
- 9 апреля 2023 – Ливерпуль 2:2 Арсенал
- 9 октября 2022 – Арсенал 3:2 Ливерпуль
Arsenal head to Anfield this Sunday unbeaten in their last 6 Premier League games against Liverpool 👀— Premier League USA (@PLinUSA) August 29, 2025
Who comes out on top this weekend? pic.twitter.com/1wZORXAyHc
Liverpool FC have the better of Arsenal over the years 👀 pic.twitter.com/LQDwnU5BmS— OneFootball (@OneFootball) August 31, 2025
