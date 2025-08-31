31 августа состоится матч третьего тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Ливерпуль и Арсенал.

Поединок пройдет на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники коллектив: известные тренера Арне Слот (Ливерпуль) и Микель Артета (Арсенал).

В системе канониров находится украинский футболист Александр Зинченко.

За первые два тура Ливерпуль набрал шесть очков, одолев Ньюкасл (3:2) и Борнмут (4:2). Арсенал также выиграл две стартовые игры нового сезона: победы над Манчестер Юнайтед (1:0) и Лидсом (5:0).

Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.