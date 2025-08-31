Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ливерпуль
31.08.2025 18:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 августа 2025, 07:19 |
18
0

Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура АПЛ 2025/26 31 августа в 18:30

31 августа 2025, 07:19 |
18
0
Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

31 августа состоится матч третьего тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Ливерпуль и Арсенал.

Поединок пройдет на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники коллектив: известные тренера Арне Слот (Ливерпуль) и Микель Артета (Арсенал).

В системе канониров находится украинский футболист Александр Зинченко.

За первые два тура Ливерпуль набрал шесть очков, одолев Ньюкасл (3:2) и Борнмут (4:2). Арсенал также выиграл две стартовые игры нового сезона: победы над Манчестер Юнайтед (1:0) и Лидсом (5:0).

Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

Ливерпуль – Арсенал
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на матч АПЛ 2025/26
Сандерленд – Брентфорд – 2:1. Полный матч Ярмолюка. Видеообзор матча
Ман Юнайтед – Бернли – 3:2. Спасительный гол Бруну. Видео голов и обзор
Ливерпуль Арсенал Лондон Ливерпуль - Арсенал смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Бокс | 30 августа 2025, 08:39 2
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером

Организация отложила дедлайн переговоров до 22 сентября

ФОТО. Бенфика представила Георгия Судакова
Футбол | 31 августа 2025, 00:44 3
ФОТО. Бенфика представила Георгия Судакова
ФОТО. Бенфика представила Георгия Судакова

Украинский полузащитник будет носить 10-й номер

Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Футбол | 30.08.2025, 07:59
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Бокс | 30.08.2025, 22:33
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Динамо Киев – Полесье. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 31.08.2025, 07:17
Динамо Киев – Полесье. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Динамо Киев – Полесье. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
29.08.2025, 11:21 6
Футбол
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
29.08.2025, 01:45
Другие виды
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
29.08.2025, 23:02 1
Футбол
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
30.08.2025, 01:34 2
Футбол
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
29.08.2025, 13:57 9
Футбол
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
29.08.2025, 14:01 2
Футбол
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 124
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем