Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура АПЛ 2025/26 31 августа в 18:30
31 августа состоится матч третьего тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Ливерпуль и Арсенал.
Поединок пройдет на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE
Наставники коллектив: известные тренера Арне Слот (Ливерпуль) и Микель Артета (Арсенал).
В системе канониров находится украинский футболист Александр Зинченко.
За первые два тура Ливерпуль набрал шесть очков, одолев Ньюкасл (3:2) и Борнмут (4:2). Арсенал также выиграл две стартовые игры нового сезона: победы над Манчестер Юнайтед (1:0) и Лидсом (5:0).
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
