Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Ливерпуль
31.08.2025 18:30 - : -
Арсенал
Англия
30 августа 2025, 14:47 | Обновлено 30 августа 2025, 14:48
Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 31 августа в 18:30 по Киеву

ФК Ливерпуль

В воскресенье, 31 августа состоится поединок 3-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Ливерпуль

Действующие чемпионы Англии провели довольно сильное трансферное окно – были подписаны Джереми Фримпонга, Флориана Вирца, Уго Экитике и Милоша Керкеза, Джованни Леони на сумму свыше €300 млн. Однако также команда продала важных игроков, Луис Диаз перебрался в «Баварию» за €70 млн, а Дарвин Нуньес поехал играть за «Аль-Хиляль», принеся клубу более €50 млн. Из-за автокатастрофы коллектив потерял португальского форварда Диогу Жоту.

Новый сезон «мерсисайдцы» начали с поражения против «Кристалл Пелас» в матче за Суперкубок, в основное время игра завершилась вничью 2:2, но в серии пенальти «орлы» оказались точнее. В 2-х стартовых турах АПЛ «красные» победили «Борнмут» и «Ньюкасл» с общим счетом 7:4, однако игру команды трудно было назвать впечатляющей.

Арсенал

Летом коллектив также разорвал трансферный рынок, приобретя игроков на сумму более 300 миллионов евро. За эти деньги «Арсенал» подписал Аррисабагу, Зубименди, Нергора, Мадуэке, Москеру, Дёкереша, Эзе, а также по сообщениям журналистов клуб завершает трансфер Пьеро Инкапье. Именно глубины состава не хватило лондонцам в борьбе за чемпионство в прошлых сезонах, так что теперь этой проблемы возникнуть не должно.

В 1-м туре нового розыгрыша чемпионата «канониры» минимально одолели «МЮ», однако игра в том матче не была слишком уверенной. А вот уже в следующем раунде «Арсенал» разбил «Лидс» со счетом 5:0.

Личные встречи

В последних 5 официальных матчах между командами наблюдается равновесие – 1 победа на счету «Ливерпуля», 1 выигрыш у «Арсенала», а еще 3 игры завершились вничью. Однако именно в АПЛ «мерсисайдцы» не могут победить «канониров» начиная с марта 2022 года, то есть уже 6 игр.

Интересные факты

  • Ливерпуль забил 7 голов в 2-х играх нового сезона АПЛ – лучший результат среди всех команд. На втором месте «Арсенал», у которого 6 забитых мячей.
  • Беспроигрышная домашняя серия «Ливерпуля» продолжается уже 18 поединков подряд.
  • «Арсенал» пропустил 34 мяча в прошлом сезоне АПЛ – лучший показатель среди всех команд. Также коллектив до сих пор не пропускал в текущем розыгрыше турнира.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76.

