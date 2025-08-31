Стали известны стартовые составы на топ-матч АПЛ Ливерпуль – Арсенал
Арне Слот и Микель Артета сделали свой выбор на игру 3-го тура АПЛ
31 августа в 18:30 состоится матч 3-го тура АПЛ 2025/26
Ливерпуль принимает Арсенал на стадионе Энфилд.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главные тренеры команд Арне Слот и Микель Артета определили стартовые составы команд.
Украинский футболист Александр Зинченко не включен в заявку на матч.
Стали известны стартовые составы на топ-матч АПЛ Ливерпуль – Арсенал
Ливерпуль: Алиссон, Ван Дейк, Конате, Керкез, Вирц, Собослаи, Макаллистер, Салах, Гакпо, Экитике, Гравенберх
Арсенал: Давид Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафиори, Субименди, Райс, Мерино, Мадуэке, Мартинелли, Дьекереш
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Спенср Браун уверен, что трилогия между Александром и Фьюри состоится
Алексей Сливченко считает, что нельзя забывать, за сколько Георгия торговали год назад…