Стали известны стартовые составы на топ-матч АПЛ Ливерпуль – Арсенал

31 августа в 18:30 состоится матч 3-го тура АПЛ 2025/26

Ливерпуль принимает Арсенал на стадионе Энфилд.

Главные тренеры команд Арне Слот и Микель Артета определили стартовые составы команд.

Украинский футболист Александр Зинченко не включен в заявку на матч.

Ливерпуль: Алиссон, Ван Дейк, Конате, Керкез, Вирц, Собослаи, Макаллистер, Салах, Гакпо, Экитике, Гравенберх

Арсенал: Давид Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафиори, Субименди, Райс, Мерино, Мадуэке, Мартинелли, Дьекереш