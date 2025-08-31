Тренер Колоса: «Иногда кажется, что это несправедливо, но это спорт»

Помощник главного тренера ковалевского «Колоса» Олег Шелаев поделился эмоциями после победы своей команды над «Эпицентром» (1:0) в четвертом туре УПЛ.

«Эпицентр хотел отыграться. Была сложная игра, потому до последней секунды надеялись на победу. Рано или поздно команды, вышедшие из Первой лиги, наберутся опыта, прочности и будут крепким «орешком» для всех. Сергей Николаевич настраивал их, им нужны очки.

Автогол? Иногда кажется, что это несправедливо, но это спорт. Есть побеждающие, проигравшие и в этом заключается суть игры. Мы наработали на забитый гол, было много стандартов и предпосылок. Хорошо играли 2-й тайм и этот гол как награда.

Новичок Оевуси? Он может играть и крайнего нападающего, но когда нужно – он сыграет защитника. Нам нужны игроки, которые могут закрыть любую позицию и помочь команде в любой момент. Вышедшие на замену игроки – на 1, 2 или 5 минут – очень ценны для команды.

Планы на международную паузу? Готоваться дальше, надеяться, работать, быть скромными. Мы не очень хорошо выступили в Кубке и провинились болельщикам, и себе. Настроение было не очень. Хотим играть с воодушевлением», – сказал Олег.

