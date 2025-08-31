Экс-игрок Динамо: «Полесье отберет очки у киевлян»

Сегодня, 31 августа, в рамках 4-го тура УПЛ в Киеве пройдет центральный матч тура, в котором встретятся «Динамо» и «Полесье».

Своими ожиданиями от этого противостояния эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился бывший полузащитник «бело-синих» Владимир Шаран.

– Владимир Богданович, сегодня в Киеве сыграют команды, которые два дня назад выступали в еврокубках.

– Безусловно, поединок «Динамо» – «Полесье» можно называть центральным в туре, – сказал Шаран. – Уверен, что нас ждет интригующий матч. Житомиряне неплохо выглядели в первом тайме против «Фиорентины», но было видно, что проблемы в обороне у команды остаются. Что касается чемпионата, то «Полесье» после двух кряду поражений на карту поставит все, чтобы не с пустыми руками уехать из столицы.

– В УПЛ «Динамо» выглядит уверенно, имея в активе 100-процентынй показаетель.

– Несмотря на это, киевляне сейчас, на мой взгляд, находятся в яме. Все-таки уровень чемпионата не идет ни в какое сравнение с матчами на международной арене. К тому же время от времени в прессе всплывают новости о конфликтах внутри команды. Все это накладывается свой отпечаток на игру «бело-синих». Тем не менее, подопечные Александра Шовковского должны понимать, что если еще и в чемпионате они будут терять очки, то болельщики этого не поймут.

– Кто к этому поединку подходит в лучшем моральном состоянии?

– Думаю, «Полесье». От них мало, кто ждал успеха в матчах с «Фиорентиной». Да, команда Руслана Ротаня по ходу ответного поединка была близка к сенсации, но до тех пор, пока итальянцы не взяли себя в руки. На житомирян не давил результат. А «Динамо», в свою очередь, начинало в Лиге чемпионов, а в итоге, будет выступать лишь в Лиге конференций.

– Каким будет ваш прогноз на матч «Динамо» – «Полесье»?

– Считаю, что гостям удастся отобрать очки у действующего чемпиона. 1:1.