Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо: «Полесье отберет очки у киевлян»
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 10:10 | Обновлено 31 августа 2025, 10:11
839
9

Экс-игрок Динамо: «Полесье отберет очки у киевлян»

Владимир Шаран считает, что команда Александра Шовковского находится в яме

31 августа 2025, 10:10 | Обновлено 31 августа 2025, 10:11
839
9
Экс-игрок Динамо: «Полесье отберет очки у киевлян»
ФК Динамо. Динамо – Полесье

Сегодня, 31 августа, в рамках 4-го тура УПЛ в Киеве пройдет центральный матч тура, в котором встретятся «Динамо» и «Полесье».

Своими ожиданиями от этого противостояния эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился бывший полузащитник «бело-синих» Владимир Шаран.

– Владимир Богданович, сегодня в Киеве сыграют команды, которые два дня назад выступали в еврокубках.
– Безусловно, поединок «Динамо» – «Полесье» можно называть центральным в туре, – сказал Шаран. – Уверен, что нас ждет интригующий матч. Житомиряне неплохо выглядели в первом тайме против «Фиорентины», но было видно, что проблемы в обороне у команды остаются. Что касается чемпионата, то «Полесье» после двух кряду поражений на карту поставит все, чтобы не с пустыми руками уехать из столицы.

– В УПЛ «Динамо» выглядит уверенно, имея в активе 100-процентынй показаетель.
– Несмотря на это, киевляне сейчас, на мой взгляд, находятся в яме. Все-таки уровень чемпионата не идет ни в какое сравнение с матчами на международной арене. К тому же время от времени в прессе всплывают новости о конфликтах внутри команды. Все это накладывается свой отпечаток на игру «бело-синих». Тем не менее, подопечные Александра Шовковского должны понимать, что если еще и в чемпионате они будут терять очки, то болельщики этого не поймут.

– Кто к этому поединку подходит в лучшем моральном состоянии?
– Думаю, «Полесье». От них мало, кто ждал успеха в матчах с «Фиорентиной». Да, команда Руслана Ротаня по ходу ответного поединка была близка к сенсации, но до тех пор, пока итальянцы не взяли себя в руки. На житомирян не давил результат. А «Динамо», в свою очередь, начинало в Лиге чемпионов, а в итоге, будет выступать лишь в Лиге конференций.

– Каким будет ваш прогноз на матч «Динамо» – «Полесье»?
– Считаю, что гостям удастся отобрать очки у действующего чемпиона. 1:1.

По теме:
Динамо – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч 4-го тура чемпионата Украины ЛНЗ – Верес
Владимир Шаран Динамо Киев Полесье Житомир Украинская Премьер-лига Руслан Ротань Александр Шовковский Лига чемпионов Лига конференций статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СУДАКОВ: «Играю на позиции десятки, могу сыграть шестерку или восьмерку»
Футбол | 31 августа 2025, 10:25 0
СУДАКОВ: «Играю на позиции десятки, могу сыграть шестерку или восьмерку»
СУДАКОВ: «Играю на позиции десятки, могу сыграть шестерку или восьмерку»

Украинский хавбек поделился впечатлениями от трансфера в Бенфику

Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Футбол | 30 августа 2025, 11:01 3
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика

Игли Таре сообщил, что стороны ведут переговоры об обмене украинца на Сантьяго Хименеса

Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Теннис | 30.08.2025, 22:10
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Футбол | 31.08.2025, 08:37
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
Футбол | 31.08.2025, 00:17
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pavel_i_C0
Володимире Богдановичу, сьогодні в Києві зіграють команди, які два дні тому виступали в єврокубках..... У нього інтерв'ю вночі брали, чи о сьомій ранку?)))... Точно два дні тому грали, а не в четвер? ))
Ответить
0
kadaad .
Вполне реально.
Ответить
0
Trishovich
Паліся-Лнз 0-2 Шаран фізручара тупа
Ответить
-1
Trishovich
Поки бачу що в ямі клуб село Паліся і Александрія
Ответить
-1
Trishovich
Після гри Вротань візьме к ротяку
Ответить
-1
Trishovich
В ямі його клуб село александрія а Динамо сьогодні розірве зграю Вротаня
Ответить
-2
Trishovich
Зграя цуциків буде скиглити після 5 голів від Динамо
Ответить
-2
Trishovich
Перший тайм вже буде 3-0 перемога динамо
Ответить
-3
Trishovich
Ні
Буде 5-2 виніс зграі амоторів із села житомир
Ответить
-3
Популярные новости
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
29.08.2025, 13:57 9
Футбол
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 12
Футбол
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
30.08.2025, 00:02
Бокс
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
30.08.2025, 04:55
Бокс
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 77
Футбол
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 2
Бокс
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
30.08.2025, 13:33 11
Футбол
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем