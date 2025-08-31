ФОТО. Когда будет трансфер? Ванат присутствовал на матче Жироны
30 августа красно-белые проиграли Севилье 0:2, Владислав был на стадионе
30 августа состоялся матч третьего тура Ла Лиги 2025/26 между командами Жирона и Севилья.
Поединок прошел на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На арене присутствовал украинский форвард киевского Динамо Владислав Ванат. В ближайшее время он станет игроком красно-белых – пока что никаких официальных заявлений не было.
Ранее Фабрицио Романо сообщил, что жиронцы выплатили киевлянам 20 миллионов отступных за Ванат.
ФОТО. Когда будет трансфер? Ванат присутствовал на матче Жироны
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Богдан Михайличенко вызван в национальную команду вместо Александра Тымчика
Украинский специалист прокомментировал матч четвертого тура УПЛ