  4. ФОТО. Когда будет трансфер? Ванат присутствовал на матче Жироны
Испания
31 августа 2025, 05:37 |
ФОТО. Когда будет трансфер? Ванат присутствовал на матче Жироны

30 августа красно-белые проиграли Севилье 0:2, Владислав был на стадионе

Twitter. Владислав Ванат

30 августа состоялся матч третьего тура Ла Лиги 2025/26 между командами Жирона и Севилья.

Поединок прошел на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

На арене присутствовал украинский форвард киевского Динамо Владислав Ванат. В ближайшее время он станет игроком красно-белых – пока что никаких официальных заявлений не было.

Ранее Фабрицио Романо сообщил, что жиронцы выплатили киевлянам 20 миллионов отступных за Ванат.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
