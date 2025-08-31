30 августа состоялся матч третьего тура Ла Лиги 2025/26 между командами Жирона и Севилья.

Поединок прошел на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

На арене присутствовал украинский форвард киевского Динамо Владислав Ванат. В ближайшее время он станет игроком красно-белых – пока что никаких официальных заявлений не было.

Ранее Фабрицио Романо сообщил, что жиронцы выплатили киевлянам 20 миллионов отступных за Ванат.

ФОТО. Когда будет трансфер? Ванат присутствовал на матче Жироны