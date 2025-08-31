Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
Матч завершился за 33 минуты: 435-я ракетка сыграет в 1/8 финала US Open

Камил Майхжак не сумел доиграть поединок против Леандро Риеди в третьем раунде мейджора

Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Риеди

Швейцарский теннисист Леандро Риеди, который занимает 435-е место в рейтинге ATP, вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата США 2025.

В третьем круге Риеди прошел представителя Польши Камила Майхжака (ATP 76), который после восьми геймов первого сета снялся с поединка. Встреча завершилась за 33 минуты.

US Open 2025. 1/16 финала

Камил Майхжак (Польша) – Леандро Риеди (Швейцария) [Q] – 3:5, RET., Майхжак

Это была первая встреча соперников.

Риеди проводит свой первый турнир Grand Slam. Леандро впервые в карьере выиграл три матча на уровне Тура. В LIVE-рейтинге швейцарец уже идет на 164-й позиции.

Риеди стал самым низкорейтинговым участником 1/8 финала мейджоров с 2002 года, когда на Уимблдоне до этой стадии добрался Рихард Крайчек, занимающий на тот момент 1093-ю строчку. «Рекорд» принадлежит Гайю Форгету – 1139-е место, Уимблдон-1994.

Следующим соперником Риеди будет восьмой сеяный Алекс де Минаур, который в своем поединке третьего раунда справился с Даниэлем Альтмайер (немец досрочно завершил матч в четвертом сете).

По теме:
Свентек во второй раз за август одолела Калинскую и вышла в 4-й круг USO-25
Ястремская с напарницей проиграла первым сеяным на US Open 2025
Синнер оформил камбек против Шаповалова и пробился в 1/8 финала US Open
Леандро Риеди Камил Майхжак US Open 2025
