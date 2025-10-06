Зверев вылетел. Стали известны все пары 1/8 финала Мастерса в Шанхае

На хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае (Китай) состоялись поединки третьего раунда в верхней части сетки и были определены все пары 1/8 финала.

Американец Лернер Тьен, который идет по пути первого сеяного, одолел Кэмерона Норри. Следующим оппонентом Лернера будет Даниил Медведев – нейтрал вырвал победу у Алехандро Давидовича Фокины. Тьен в 2025 году дважды играл с Медведевым и дважды одолел россиянина.

Третий сеяный Александр Зверев потерпел поражение от Артура Риндеркнеха. Француз далее поборется с Иржи Легечкой, который выбил Дениса Шаповалова.

Седьмая ракетка турнира Алекс де Минаур разобрался с Камилом Майхжаком. В четвертом круге австралиец встретится с Нуну Боржешем – португалец оказался сильнее Шана Цзюньчэня.

В еще одном поединке 1/8 финала сойдутся Феликс Оже-Альяссим и Лоренцо Музетти. Канадец обіграл Йеспера Де Йонга, а итальянец прошел своего соотечтсвенника Лучано Дардери.

Днем ранее в Шанхае прошли встречи третьего раунда в нижней части сетки, по итогам которых, в частности, выступления завершил Янник Синнер.

ATP 1000 Шанхай. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Лернер Тьен – Кэмерон Норри [30] – 7:6 (7:4), 6:3

Алехандро Давидович Фокина [18] – Даниил Медведев [16] – 3:6, 6:7 (5:7)

Шан Цзюньчэнь [WC] – Нуну Боржеш – 6:7 (5:7), 6:4, 3:6

Камил Майхжак – Алекс де Минаур [7] – 1:6, 5:7

Александр Зверев [3] – Артур Риндекрнех – 6:4, 3:6, 2:6

Денис Шаповалов [23] – Иржи Легечка [15] – 4:6, 4:6

Феликс Оже-Альяссим [12] – Йеспер Де Йонг – 6:4, 7:5

Лучано Дардери [26] – Лоренцо Музетти [8] – 5:7, 6:7 (1:7)

ATP 1000 Шанхай. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Лернер Тьен – Даниил Медведев [16]

Нуну Боржеш – Алекс де Минаур [7]

Артур Риндекрнех – Иржи Легечка [15]

Феликс Оже-Альяссим [12] – Лоренцо Музетти [8]

Нижняя часть сетки

Габриэль Диалло [31] – Зизу Бергс

Хауме Муньяр – Новак Джокович [4]

Джованни Мпеши-Перрикар [32] – Хольгер Руне [10]

Валентен Вашеро [Q] – Таллон Грикспор [27]