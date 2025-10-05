Минус Синнер и Фритц. Определены четыре пары 1/8 финала Мастерса в Шанхае

5 октября на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае (Китай) состоялись матчи третьего раунда в нижней части сетки сетки.

Второй сеяный и прошлогодний чемпион Мастерса Янник Синнер не сумел доиграть встречу против Таллона Грикспора, отказавшись от борьбы в середине третьего сета из-за судорог. Грикспор в четвертом круге поборется против Валентена Вашеро, который прошел Томаша Махача – чех снялся из-за травмы во второй партии.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович лишь за 2 часа и 45 минут справился со 150-й ракеткой мира Янником Ханфманном. Следующим соперником Новака будет Хауме Муньяр – испанец выбил Йосихито Нисиоку.

Четвертая ракетка мира Тейлор Фритц потерпел неожиданное поражение от Джованни Мпеши Перрикара. Француз в 1/8 финала выйдет на корт против Хольгера Руне, который оказался сильнее Уго Умбера.

Канадский теннисист с украинскими корнями Габриэль Диалло выиграл матч у Давида Гоффена по итогам трех гейма (бельгиец получил травму). За выход в четвертьфинал Мастерса Диалло поборется с Зизу Бергос – бельгиец выбил 19-го сеяного Франсиско Черундоло.

6 октября в Шанхае пройдут поединки 1/16 финала в верхней части сетки.

ATP 1000 Шанхай. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Давид Гоффен – Габриэль Диалло [31] – 0:3, RET., Гоффен

Франсиско Черундоло [19] – Зизу Бергс – 6:7 (1:7), 3:6

Йосихито Нисиока [Q] – Хауме Муньяр – 4:6, 7:5, 1:6

Янник Ханфманн – Новак Джокович [4] – 6:4, 5:7, 3:6

Тейлор Фритц [5] – Джованни Мпеши-Перрикар [32] – 4:6, 5:7

Уго Умбер [21] – Хольгер Руне [10] – 4:6, 4:6

Валентен Вашеро [Q] – Томаш Махач [20] – 6:0, 3:1, RET., Махач

Таллон Грикспор [27] – Янник Синнер [2] – 6:7 (3:7), 7:5, 3:2

ATP 1000 Шанхай. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Габриэль Диалло [31] – Зизу Бергс

Хауме Муньяр – Новак Джокович [4]

Джованни Мпеши-Перрикар [32] – Хольгер Руне [10]

Валентен Вашеро [Q] – Таллон Грикспор [27]

Видеообзор игрового дня