Минус Синнер и Фритц. Определены четыре пары 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Янник снялся из-за судорог, Тейлор проиграл Мпеши Перрикару, Джокович идет дальше
5 октября на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае (Китай) состоялись матчи третьего раунда в нижней части сетки сетки.
Второй сеяный и прошлогодний чемпион Мастерса Янник Синнер не сумел доиграть встречу против Таллона Грикспора, отказавшись от борьбы в середине третьего сета из-за судорог. Грикспор в четвертом круге поборется против Валентена Вашеро, который прошел Томаша Махача – чех снялся из-за травмы во второй партии.
24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович лишь за 2 часа и 45 минут справился со 150-й ракеткой мира Янником Ханфманном. Следующим соперником Новака будет Хауме Муньяр – испанец выбил Йосихито Нисиоку.
Четвертая ракетка мира Тейлор Фритц потерпел неожиданное поражение от Джованни Мпеши Перрикара. Француз в 1/8 финала выйдет на корт против Хольгера Руне, который оказался сильнее Уго Умбера.
Канадский теннисист с украинскими корнями Габриэль Диалло выиграл матч у Давида Гоффена по итогам трех гейма (бельгиец получил травму). За выход в четвертьфинал Мастерса Диалло поборется с Зизу Бергос – бельгиец выбил 19-го сеяного Франсиско Черундоло.
6 октября в Шанхае пройдут поединки 1/16 финала в верхней части сетки.
ATP 1000 Шанхай. 1/16 финала
Нижняя часть сетки
Давид Гоффен – Габриэль Диалло [31] – 0:3, RET., Гоффен
Франсиско Черундоло [19] – Зизу Бергс – 6:7 (1:7), 3:6
Йосихито Нисиока [Q] – Хауме Муньяр – 4:6, 7:5, 1:6
Янник Ханфманн – Новак Джокович [4] – 6:4, 5:7, 3:6
Тейлор Фритц [5] – Джованни Мпеши-Перрикар [32] – 4:6, 5:7
Уго Умбер [21] – Хольгер Руне [10] – 4:6, 4:6
Валентен Вашеро [Q] – Томаш Махач [20] – 6:0, 3:1, RET., Махач
Таллон Грикспор [27] – Янник Синнер [2] – 6:7 (3:7), 7:5, 3:2
ATP 1000 Шанхай. Пары 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Габриэль Диалло [31] – Зизу Бергс
Хауме Муньяр – Новак Джокович [4]
Джованни Мпеши-Перрикар [32] – Хольгер Руне [10]
Валентен Вашеро [Q] – Таллон Грикспор [27]
