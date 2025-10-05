Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Джокович едва не проиграл 150-й ракетке на Мастерсе в Шанхае
ATP
ВИДЕО. Как Джокович едва не проиграл 150-й ракетке на Мастерсе в Шанхае

Новак добыл волевую победу над Янником Ханфманном и вышел в четвертый раунд турнира

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (АТР 5) не без проблем вышел в 1/8 финала хардового турнира ATP 1000 в Шанхае, Китай.

В третьем раунде Ноле в трех сетах с камбеком переиграл 150-ю ракетку мира Янника Ханфманна (Германия) за 2 часа и 43 минуты.

ATP 1000 Шанхай. Хард, 1/16 финала

Янник Ханфманн (Германия) – Новак Джокович (Сербия) [4] – 6:4, 5:7, 3:6

Новак одержал волевую победу над Янником, ведь во второй партии счет был близким до 12-го гейма, когда серб все же сделал брейк и взял сет.

Джокович на Мастерсе в Шанхае никогда не проигрывал до четвертьфинала – 23:0. Его следующим оппонентом будет Хауме Муньяр, а во втором круге Новак одолел Марина Чилича.

По теме:
Сенсация на Мастерсе в Шанхае. Синнер досрочно завершил матч 1/16 финала
Сразу минус 11 сеяных. Стали известны пары 1/16 финала Мастерса в Шанхае
Синнер успешно начал защиту трофея на Мастерсе в Шанхае, разобрав немца
Новак Джокович Янник Ханфманн теннисные видеообзоры ATP Шанхай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Sets
крутой матч
