ВИДЕО. Как Джокович едва не проиграл 150-й ракетке на Мастерсе в Шанхае

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (АТР 5) не без проблем вышел в 1/8 финала хардового турнира ATP 1000 в Шанхае, Китай.

В третьем раунде Ноле в трех сетах с камбеком переиграл 150-ю ракетку мира Янника Ханфманна (Германия) за 2 часа и 43 минуты.

ATP 1000 Шанхай. Хард, 1/16 финала

Янник Ханфманн (Германия) – Новак Джокович (Сербия) [4] – 6:4, 5:7, 3:6

Новак одержал волевую победу над Янником, ведь во второй партии счет был близким до 12-го гейма, когда серб все же сделал брейк и взял сет.

Джокович на Мастерсе в Шанхае никогда не проигрывал до четвертьфинала – 23:0. Его следующим оппонентом будет Хауме Муньяр, а во втором круге Новак одолел Марина Чилича.