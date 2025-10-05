Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
05 октября 2025, 19:37 | Обновлено 05 октября 2025, 19:58
Сенсация на Мастерсе в Шанхае. Синнер досрочно завершил матч 1/16 финала

Янник не сумел доиграть поединок третьего раунда против Грикспора из-за судорог

Сенсация на Мастерсе в Шанхае. Синнер досрочно завершил матч 1/16 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер (Италия) завершил выступления на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае, Китай.

Синнер не сумел доиграть матч третьего раунда против Таллона Грикспора (АТР 31) из-за сильных судорог.

ATP 1000 Шанхай. Хард, 1/16 финала

Таллон Грикспор (Нидерланды) [27] – Янник Синнер (Италия) [1] – 6:7 (3:7), 7:5, 3:2, RET., Синне

Интересно, что Янник был близок к победе. Во второй партии Синнер не реализовал три скрытых матчбола на приеме в восьмом гейме.

Янник и Таллон провели седьмое очное противостояние. Грикспор впервые одолел итальянца.

Синнер не сумел защитить прошлогодний трофей на этих кортах. Таллон в четвертом круге поборется против Валентена Вашеро (Монако, ATP 204).

Янник Синнер Таллон Грикспор ATP Шанхай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
