Сенсация на Мастерсе в Шанхае. Синнер досрочно завершил матч 1/16 финала
Янник не сумел доиграть поединок третьего раунда против Грикспора из-за судорог
Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер (Италия) завершил выступления на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае, Китай.
Синнер не сумел доиграть матч третьего раунда против Таллона Грикспора (АТР 31) из-за сильных судорог.
ATP 1000 Шанхай. Хард, 1/16 финала
Таллон Грикспор (Нидерланды) [27] – Янник Синнер (Италия) [1] – 6:7 (3:7), 7:5, 3:2, RET., Синне
Интересно, что Янник был близок к победе. Во второй партии Синнер не реализовал три скрытых матчбола на приеме в восьмом гейме.
Янник и Таллон провели седьмое очное противостояние. Грикспор впервые одолел итальянца.
Синнер не сумел защитить прошлогодний трофей на этих кортах. Таллон в четвертом круге поборется против Валентена Вашеро (Монако, ATP 204).
