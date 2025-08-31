Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков вошел в десятку самых дорогих трансферов Шахтера
Португалия
31 августа 2025, 00:58 | Обновлено 31 августа 2025, 01:05
295
0

Судаков вошел в десятку самых дорогих трансферов Шахтера

Украинец снова будет играть с Анатолием Трубиным в одной команде

Судаков вошел в десятку самых дорогих трансферов Шахтера
ФК Бенфика. Георгий Судаков

Георгий Судаков официально стал игроком португальской «Бенфики». «Орлы» заплатили «Шахтеру» за украинца примерно 27 млн евро.

Судаков вошел в десятку самых дорогих продаж «Шахтера» в истории.

Напомним, что рекордными продажами «горняков» были Михаил Мудрик (70 млн евро, в «Челси»), Фред (59 млн евро, в «Манчестер Юнайтед») и Алекс Тейшейра (50 млн евро, в «Цзянсу Сунин»).

Интересным фактом является то, что среди украинских футболистов «Шахтера» только Михаил Мудрик был продан за большие деньги, чем Георгий Судаков.

Топ-10 самых дорогих трансферов Шахтера (продажи)

  1. 70 млн евро – Михаил Мудрик (2023, в Челси)
  2. 59 млн евро – Фред (2018, Манчестер Юнайтед)
  3. 50 млн евро – Алекс Тейшейра (2016, Цзянсу Сунин)
  4. 40 млн евро – Фернандиньо (2013, в Манчестер Сити)
  5. 35 млн евро – Виллиан (2013, в Анжи)
  6. 30 млн евро – Дуглас Коста (2015, в Баварию)
  7. 27,5 млн евро – Генрих Мхитарян (2013, в Боруссию Дортмунд)
  8. 27 млн евро – Георгий Судаков (2025, в Бенфику)
  9. 25 млн евро – Дмитрий Чигринский (2009, в «Барселону»)
  10. 15,3 млн евро – Давид Нерес (2022, в Бенфику)
Бенфика трансферы Шахтер Донецк чемпионат Португалии по футболу трансферы УПЛ Георгий Судаков финансы статистика Михаил Мудрик Фред Алекс Тейшейра Фернандиньо Виллиан Дуглас Коста Генрих Мхитарян Дмитрий Чигринский Давид Нерес
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
