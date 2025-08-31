Судаков вошел в десятку самых дорогих трансферов Шахтера
Украинец снова будет играть с Анатолием Трубиным в одной команде
Георгий Судаков официально стал игроком португальской «Бенфики». «Орлы» заплатили «Шахтеру» за украинца примерно 27 млн евро.
Судаков вошел в десятку самых дорогих продаж «Шахтера» в истории.
Напомним, что рекордными продажами «горняков» были Михаил Мудрик (70 млн евро, в «Челси»), Фред (59 млн евро, в «Манчестер Юнайтед») и Алекс Тейшейра (50 млн евро, в «Цзянсу Сунин»).
Интересным фактом является то, что среди украинских футболистов «Шахтера» только Михаил Мудрик был продан за большие деньги, чем Георгий Судаков.
Топ-10 самых дорогих трансферов Шахтера (продажи)
- 70 млн евро – Михаил Мудрик (2023, в Челси)
- 59 млн евро – Фред (2018, Манчестер Юнайтед)
- 50 млн евро – Алекс Тейшейра (2016, Цзянсу Сунин)
- 40 млн евро – Фернандиньо (2013, в Манчестер Сити)
- 35 млн евро – Виллиан (2013, в Анжи)
- 30 млн евро – Дуглас Коста (2015, в Баварию)
- 27,5 млн евро – Генрих Мхитарян (2013, в Боруссию Дортмунд)
- 27 млн евро – Георгий Судаков (2025, в Бенфику)
- 25 млн евро – Дмитрий Чигринский (2009, в «Барселону»)
- 15,3 млн евро – Давид Нерес (2022, в Бенфику)
