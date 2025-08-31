Судаков вошел в десятку самых дорогих трансферов Шахтера

Георгий Судаков официально стал игроком португальской «Бенфики». «Орлы» заплатили «Шахтеру» за украинца примерно 27 млн евро.

Судаков вошел в десятку самых дорогих продаж «Шахтера» в истории.

Напомним, что рекордными продажами «горняков» были Михаил Мудрик (70 млн евро, в «Челси»), Фред (59 млн евро, в «Манчестер Юнайтед») и Алекс Тейшейра (50 млн евро, в «Цзянсу Сунин»).

Интересным фактом является то, что среди украинских футболистов «Шахтера» только Михаил Мудрик был продан за большие деньги, чем Георгий Судаков.

Топ-10 самых дорогих трансферов Шахтера (продажи)