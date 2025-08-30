ВИДЕО. 70-миллионный вингер Баварии на 1-й минуте не забил в пустые ворота
Луис Диас упустил идеальный шанс быстро открыть счет в матче против Аугсбурга
30 августа проходит матч второго тура Бундеслиги 2025/26 между командами Аугсбург и Бавария.
Коллективы играют на стадионе BBK Arena. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Уже на 1-й минуте мюнхенцы могли открыть счет. На 22-й секунде колумбийский вингер гостей Луис Диас не забил в пустые ворота с метра, неудачно подставив ногу.
Диас перебрался в Баварию в летнее трансферное окно из английского Ливерпуля. Немецкий гранд отдал за игрока 70 миллионов евро.
LUIS DIAZ WHAT A GOAL 🔥 pic.twitter.com/44fB1FRJ0Z— Hater Central (@TheHateCentral) August 30, 2025
