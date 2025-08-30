ВИДЕО. 70-миллионный вингер Баварии на 1-й минуте не забил в пустые ворота

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
30 августа 2025, 19:56 | Обновлено 30 августа 2025, 19:58
1218
1

Луис Диас упустил идеальный шанс быстро открыть счет в матче против Аугсбурга

30 августа проходит матч второго тура Бундеслиги 2025/26 между командами Аугсбург и Бавария.

Коллективы играют на стадионе BBK Arena. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже на 1-й минуте мюнхенцы могли открыть счет. На 22-й секунде колумбийский вингер гостей Луис Диас не забил в пустые ворота с метра, неудачно подставив ногу.

Диас перебрался в Баварию в летнее трансферное окно из английского Ливерпуля. Немецкий гранд отдал за игрока 70 миллионов евро.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
