ВИДЕО. Комментарии Слота и Артеты перед матчем Ливерпуль – Арсенал

В воскресенье, 31 августа, состоится матч третьего тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и лондонским «Арсеналом».

Встречу примет «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Игру рассудит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной.

Вашему вниманию предматчевые комментарии Микеля Артеты и Арне Слота.