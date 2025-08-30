Англия30 августа 2025, 15:34 |
ВИДЕО. Комментарии Слота и Артеты перед матчем Ливерпуль – Арсенал
Стартовый свисток прозвучит 31 августа в 18:30 по киевскому времени
В воскресенье, 31 августа, состоится матч третьего тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и лондонским «Арсеналом».
Встречу примет «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
Игру рассудит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной.
Игру рассудит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной.
Вашему вниманию предматчевые комментарии Микеля Артеты и Арне Слота.
Комментарии 0
