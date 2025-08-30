Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Комментарии Слота и Артеты перед матчем Ливерпуль – Арсенал
Англия
30 августа 2025, 15:34 |
115
0

ВИДЕО. Комментарии Слота и Артеты перед матчем Ливерпуль – Арсенал

Стартовый свисток прозвучит 31 августа в 18:30 по киевскому времени

30 августа 2025, 15:34 |
115
0
ВИДЕО. Комментарии Слота и Артеты перед матчем Ливерпуль – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне СЛот и Микель Артета

В воскресенье, 31 августа, состоится матч третьего тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и лондонским «Арсеналом».

Встречу примет «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Игру рассудит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной.

Вашему вниманию предматчевые комментарии Микеля Артеты и Арне Слота.

По теме:
Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Сандерленд – Брентфорд
Где Миколенко? Известны стартовые составы матча Вулверхэмптон – Эвертон
Астон Вилла – Кристалл Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арне Слот Микель Артета Ливерпуль - Арсенал Ливерпуль Арсенал Лондон видео Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как играет 20-летний Шола, которым интересуется киевское Динамо
Футбол | 30 августа 2025, 15:18 0
ВИДЕО. Как играет 20-летний Шола, которым интересуется киевское Динамо
ВИДЕО. Как играет 20-летний Шола, которым интересуется киевское Динамо

Чемпионы Украины намерены подписать талантливого нигерийского вингера

ВИДЕО. Трансфер скоро. Ванат уже прилетел в Жирону
Футбол | 30 августа 2025, 10:23 42
ВИДЕО. Трансфер скоро. Ванат уже прилетел в Жирону
ВИДЕО. Трансфер скоро. Ванат уже прилетел в Жирону

Украинский форвард в ближайшее время должен присоединиться к «Жироне»

Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Футбол | 30.08.2025, 01:34
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
Футбол | 29.08.2025, 21:53
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
Хацкевич нашел замену для Ваната в Динамо: «Он заслуживает»
Футбол | 29.08.2025, 16:16
Хацкевич нашел замену для Ваната в Динамо: «Он заслуживает»
Хацкевич нашел замену для Ваната в Динамо: «Он заслуживает»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
29.08.2025, 01:45
Другие виды
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
29.08.2025, 06:25 132
Футбол
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 2
Бокс
Реалу придется преодолеть больше 7 тысяч км ради исторического матча в ЛЧ
Реалу придется преодолеть больше 7 тысяч км ради исторического матча в ЛЧ
28.08.2025, 20:35
Футбол
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
28.08.2025, 20:39 3
Другие виды
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 78
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем