Италия
Довбик принял решение по трансферу в Милан

Украинский нападающий намерен присоединиться к итальянскому гранду

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Рома» и «Милан» в ближайшее время могут совершить обмен нападающими. Об этом сообщает Филиппо Биафора.

По информации источника, клубы намерены совершить обмен Артем Довбик на Сантьго Хименеса. Украинец уже высказал свою готовность к трансферу. Мексиканец после того, как его выставили на трансфер, изменил свою позицию по переходу в римский клуб и теперь готов сменить команду.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что культовый клуб после громкого трансфера нацелился на Артема Довбика.

Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
