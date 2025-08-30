Довбик принял решение по трансферу в Милан
Украинский нападающий намерен присоединиться к итальянскому гранду
«Рома» и «Милан» в ближайшее время могут совершить обмен нападающими. Об этом сообщает Филиппо Биафора.
По информации источника, клубы намерены совершить обмен Артем Довбик на Сантьго Хименеса. Украинец уже высказал свою готовность к трансферу. Мексиканец после того, как его выставили на трансфер, изменил свою позицию по переходу в римский клуб и теперь готов сменить команду.
В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что культовый клуб после громкого трансфера нацелился на Артема Довбика.
