30 августа 2025, 01:16
Культовый клуб после громкого трансфера нацелился на Артема Довбика

«Милан» рассчитывает взять украинца в аренду

Культовый клуб после громкого трансфера нацелился на Артема Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может этим летом сменить клубную прописку – украинца предложили подписать клубу, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов.

По информации итальянских СМИ, «Милан» после громкого трансфера Кристофера Нкунку из «Челси» теперь активизирует работу по Довбику. «Россонери» обсуждают детали аренды украинского футболиста. Кроме этого итальянский клуб планирует усилиться звездным центрбеком «Манчестер Сити» Мануэлем Аканжи.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

