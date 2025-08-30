Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025

Поединок 1/16 финала состоится 30 августа и начнется ориентировочно в 19:30

Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Коллаж Sport.ua

30 августа, свою встречу в третьем круге US Open проведут Марта Костюк (WTA 28) и Диан Парри (WTA 107).

Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская спортсменка уже повторила свой лучший результат на Открытом чемпионате США, но третий круг для нее точно не предел, к тому же соперница не самая грозная. Игры для спортсменки на этом турнире складывались непросто, сначала удалось пройти британку Кэти Бултер – 6:4, 6:4, а потом серьезная битва против Зейнеп Сонмез из Турции – 7:5, 6:7, 6:3.

От Марты давно ждут прорыва, она пока не показывает свой максимум, есть еще много ошибок, но спортсменка способна прибавить. Украинке пока везет с сеткой, таких середняков она может и должна проходить. В случае победы над француженкой, придется сыграть с лучшей в чешском дерби Носкова – Мухова, хотя не стоит забегать наперед.

Дина Парри

Французская спортсменка проводит не самый успешный сезон, в рейтинге она и вовсе потеряла 44 позиции, из-за чего покинула топ-100. Лучше всего Парри себя показала на Уимблдоне, где начала с квалификации, а в итоге добралась до третьего круга основной сетки.

Все пока складывается хорошо и на этом мейджоре, сначала удалось разгромить заслуженного чешского ветерана и экс-вторую ракетку мира Петру Квитову – 6:0, 6:1, большим испытанием с стала битва против мексиканки Сарасуа – 6:2, 2:6, 7:6. Стоит обратить внимание на тот факт, что Парри в текущем сезоне провела на харде всего 8 матчей, одержав четыре победы. На всех мейджорах француженка доходила максимум до третьего круга, сейчас есть шанс побить личный рекорд.

Личные встречи

Спортсменки пересекались дважды, обе встречи состоялись на харде, в 2022 году, Костюк ведет 2:0, не отдав ни сета сопернице в упомянутых матчах.

Прогноз

Букмекеры обоснованно отдают преимущество украинской спортсменке в предстоящих матчах. Костюк имеет преимущество в очных противостояниях, а также находится выше в рейтинге.

Ожидаю интересной борьбы, где француженка точно окажет серьезное сопротивление. Я считаю проходимой здесь ставку на тотал больше 20,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.75.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
30.08.2025 -
19:30
Диан Парри
По теме:
Овьедо – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Пиза – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Тулуза – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Марта Костюк Диан Парри US Open 2025 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Сообщить об ошибке

Комментарии 2
Популярные
Введите комментарий
aleks8-48
Головне,щоб вона не святкувала перемогу ще до матчу.
Ответить
Serebro1233
Без сумнівів Марта пройде далі,а ось в 1/8 зі  'Шкарпєткіною' заруба буде.
Ответить
