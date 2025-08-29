Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Португалия
29 августа 2025, 23:15
5

Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб

«Бенфика» может приобрести Михаила

Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер сборной Украины и лондонского клуба «Челси» Михаил Мудрик может этим летом сменить клубную прописку.

По информации португальских СМИ, спортивный директор португальской «Бенфики» Руй Педро Браз поехал в Лондон, чтобы вести переговоры с «Челси» по поводу Михаила Мудрика.

Интересно, что переход в «Бенфику» завершает близкий друг Мудрика Георгий Судаков из «Бенфики». За «орлов» также выступает и Анатолий Трубин.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ трансферы Бенфика
Дмитрий Олейник
Обсервер Влад
А навіщо Бенфіці дискваліфікований допінгіст, який після багаторічного відбуття дискваліфікації невідомо чи взагалі згадає, як по м'ячу ногою кОпати?
ТвояМамка
Интересно было бы, но явно лягушка
avk2307
Просто цікаво як переход Михайла з Челсі до Бенфіки завершує Судаков.
Дмитро Олійник може нам розказати?
fifa2020
З Бенфіки і треба було починати! Це крутий варіант!
jugulator
Йому дисквал загрожує. Який може бути трансфер?
