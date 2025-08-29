Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
«Бенфика» может приобрести Михаила
Вингер сборной Украины и лондонского клуба «Челси» Михаил Мудрик может этим летом сменить клубную прописку.
По информации португальских СМИ, спортивный директор португальской «Бенфики» Руй Педро Браз поехал в Лондон, чтобы вести переговоры с «Челси» по поводу Михаила Мудрика.
Интересно, что переход в «Бенфику» завершает близкий друг Мудрика Георгий Судаков из «Бенфики». За «орлов» также выступает и Анатолий Трубин.
В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.
