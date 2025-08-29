ВИДЕО. Клищук неудачно вышел из ворот. Кудровка быстро забила Карпатам

29 августа в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги встретились «Кудровка» и «Карпаты».

Команды спокойно начали игру, но уже на 3-й минуте болельщики увидели первый гол.

Сторчоус сделал навес в штрафную «Карпат», а там Клищук непонятно чего выбежал в район 11 метров. На опережение сыграл Рогозинский, переведший головой «сферу» в сетку ворот.