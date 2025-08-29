Украина. Премьер лига29 августа 2025, 18:21 | Обновлено 29 августа 2025, 18:27
458
0
ВИДЕО. Клищук неудачно вышел из ворот. Кудровка быстро забила Карпатам
Уже на 3-й минуте новичок УПЛ вышел вперед
29 августа 2025, 18:21 | Обновлено 29 августа 2025, 18:27
458
0
29 августа в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги встретились «Кудровка» и «Карпаты».
Команды спокойно начали игру, но уже на 3-й минуте болельщики увидели первый гол.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сторчоус сделал навес в штрафную «Карпат», а там Клищук непонятно чего выбежал в район 11 метров. На опережение сыграл Рогозинский, переведший головой «сферу» в сетку ворот.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 августа 2025, 19:47 9
Вечером 28 августа состоялась компьютерная жеребьевка ЛЧ
Футбол | 29 августа 2025, 08:29 0
Марко Лазетич заговорил о войне в Украине
Футбол | 29.08.2025, 10:50
Футбол | 29.08.2025, 18:32
Футбол | 29.08.2025, 06:25
Комментарии 0
Популярные новости
28.08.2025, 09:16 23
27.08.2025, 19:15 18
27.08.2025, 23:59 16
27.08.2025, 17:51 2
28.08.2025, 14:30 31
29.08.2025, 14:53 246
29.08.2025, 06:23 107
29.08.2025, 08:33