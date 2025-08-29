19-летний бразильский форвард Кауан Элиас стал автором 50-го гола джокеров «Шахтера» в еврокубках. 34 раза игроки горняков после выхода на замену поражали ворота соперников дома и 16 – в гостях. 29 мячей «скамейка» оранжево-черных забила в Лиге чемпионов, 19 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 1 – в Кубке кубков и Лиге конференций. 10 раз голы «резервистов» приносили «Шахтеру» победу и 6 – ничью. Список бомбардиров-джокеров горняков возглавляют Эдуарду – 6 мячей, Брандау, Евгений Селезнев и Манор Соломон – по 4.

К слову, Кауан Элиас стал автором еще двух юбилеев – 60-го гола украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Швейцарии (ЛЧ – 26, ЛЕ – 25, КК – 4, ЛК – 3, КИ – 2) и 30-го гола «Шахтера» в поединках с теми же швейцарцами.(ЛЧ – 15, ЛЕ – 7, КК – 3, ЛК – 3, КИ – 2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейны голы джокеров Шахтера в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Автор гола Соперник Минута Счет 1-й 20.10.1976 КУ 1/16 Александр ВАСИН Гонвед 82’ (3:0) 3:0 (д) 10-й 20.10.2004 ЛЧ ГТ БРАНДАУ Селтик 78’ (3:0) 3:0 (д) 20-й 29.07.2009 ЛЧ КР3 Александр ГЛАДКИЙ Тимишоара 60’ (1:1) 2:2 (д) 30-й 17.03.2016 ЛЕ 1/8 ЭДУАРДУ Андерлехт 90+3’ (1:0) 1:0 (г) 40-й 01.12.2020 ЛЧ ГТ ДЕНТИНЬЮ Реал 57’ (1:0) 2:0 (д) 50-й 28.08.2025 ЛК КР4 КАУАН ЭЛИАС Серветт 113’ (2:1) 2:1 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.