Кауан Элиас стал автором 50-го гола джокеров Шахтера в еврокубках
19-летний бразилец оформил еще два голевых юбилея
19-летний бразильский форвард Кауан Элиас стал автором 50-го гола джокеров «Шахтера» в еврокубках. 34 раза игроки горняков после выхода на замену поражали ворота соперников дома и 16 – в гостях. 29 мячей «скамейка» оранжево-черных забила в Лиге чемпионов, 19 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 1 – в Кубке кубков и Лиге конференций. 10 раз голы «резервистов» приносили «Шахтеру» победу и 6 – ничью. Список бомбардиров-джокеров горняков возглавляют Эдуарду – 6 мячей, Брандау, Евгений Селезнев и Манор Соломон – по 4.
К слову, Кауан Элиас стал автором еще двух юбилеев – 60-го гола украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Швейцарии (ЛЧ – 26, ЛЕ – 25, КК – 4, ЛК – 3, КИ – 2) и 30-го гола «Шахтера» в поединках с теми же швейцарцами.(ЛЧ – 15, ЛЕ – 7, КК – 3, ЛК – 3, КИ – 2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейны голы джокеров Шахтера в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
20.10.1976
|
КУ
|
1/16
|
Александр ВАСИН
|
Гонвед
|
82’ (3:0)
|
3:0 (д)
|
10-й
|
20.10.2004
|
ЛЧ
|
ГТ
|
БРАНДАУ
|
Селтик
|
78’ (3:0)
|
3:0 (д)
|
20-й
|
29.07.2009
|
ЛЧ
|
КР3
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Тимишоара
|
60’ (1:1)
|
2:2 (д)
|
30-й
|
17.03.2016
|
ЛЕ
|
1/8
|
ЭДУАРДУ
|
Андерлехт
|
90+3’ (1:0)
|
1:0 (г)
|
40-й
|
01.12.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ДЕНТИНЬЮ
|
Реал
|
57’ (1:0)
|
2:0 (д)
|
50-й
|
28.08.2025
|
ЛК
|
КР4
|
КАУАН ЭЛИАС
|
Серветт
|
113’ (2:1)
|
2:1 (г)
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
