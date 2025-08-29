Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кауан Элиас стал автором 50-го гола джокеров Шахтера в еврокубках
Лига наций
29 августа 2025, 16:44 | Обновлено 29 августа 2025, 16:48
56
0

Кауан Элиас стал автором 50-го гола джокеров Шахтера в еврокубках

19-летний бразилец оформил еще два голевых юбилея

Кауан Элиас стал автором 50-го гола джокеров Шахтера в еврокубках
ФК Шахтер. Кауан Элиас

19-летний бразильский форвард Кауан Элиас стал автором 50-го гола джокеров «Шахтера» в еврокубках. 34 раза игроки горняков после выхода на замену поражали ворота соперников дома и 16 – в гостях. 29 мячей «скамейка» оранжево-черных забила в Лиге чемпионов, 19 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 1 – в Кубке кубков и Лиге конференций. 10 раз голы «резервистов» приносили «Шахтеру» победу и 6 – ничью. Список бомбардиров-джокеров горняков возглавляют Эдуарду – 6 мячей, Брандау, Евгений Селезнев и Манор Соломон – по 4.

К слову, Кауан Элиас стал автором еще двух юбилеев – 60-го гола украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Швейцарии (ЛЧ – 26, ЛЕ – 25, КК – 4, ЛК – 3, КИ – 2) и 30-го гола «Шахтера» в поединках с теми же швейцарцами.(ЛЧ – 15, ЛЕ – 7, КК – 3, ЛК – 3, КИ – 2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейны голы джокеров Шахтера в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

1-й

20.10.1976

КУ

1/16

Александр ВАСИН

Гонвед

82’ (3:0)

3:0 (д)

10-й

20.10.2004

ЛЧ

ГТ

БРАНДАУ

Селтик

78’ (3:0)

3:0 (д)

20-й

29.07.2009

ЛЧ

КР3

Александр ГЛАДКИЙ

Тимишоара

60’ (1:1)

2:2 (д)

30-й

17.03.2016

ЛЕ

1/8

ЭДУАРДУ

Андерлехт

90+3’ (1:0)

1:0 (г)

40-й

01.12.2020

ЛЧ

ГТ

ДЕНТИНЬЮ

Реал

57’ (1:0)

2:0 (д)

50-й

28.08.2025

ЛК

КР4

КАУАН ЭЛИАС

Серветт

113’ (2:1)

2:1 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

цифры и факты Кауан Элиас Лига конференций
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
