Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Here we go от Романо. Защитник Арсенала продолжит карьеру в Португалии
Англия
29 августа 2025, 14:05 |
283
0

Here we go от Романо. Защитник Арсенала продолжит карьеру в Португалии

Якуб Кивиор пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Порту»

29 августа 2025, 14:05 |
283
0
Here we go от Романо. Защитник Арсенала продолжит карьеру в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Кивиор

Защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивиор определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В услугах 25-летнего польского футболиста заинтересован португальский «Порту», который арендует игрока на один сезон с опцией обязательного выкупа.

«Канониры» получат 2 млн евро за аренду и еще 17 млн евро через год, когда будет оформлен полноценный трансфер. Кроме того, английский клуб заработает дополнительные деньги, так как в сделке прописали процент от будущей продажи защитника.

В ближайшие 24 час Кивиор прилетит в Португалию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с новой командой.

Якуб перебрался в лондонский «Арсенал» в январе 2023 года из итальянской «Специи» за 19.5 млн евро. В прошлом сезоне защитник провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

По теме:
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Поможет дебютанту УПЛ. Киевское Динамо отправило защитника в Эпицентр
Арсенал Лондон чемпионат Португалии по футболу Порту Якуб Кивиор Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Неймар обратился к футболисту Шахтера
Футбол | 29 августа 2025, 14:04 0
ВИДЕО. Неймар обратился к футболисту Шахтера
ВИДЕО. Неймар обратился к футболисту Шахтера

Лука Мейреллиш присоединился к горнякам

Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Футбол | 28 августа 2025, 19:47 9
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников

Вечером 28 августа состоялась компьютерная жеребьевка ЛЧ

Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Футбол | 29.08.2025, 09:11
Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Футбол | 29.08.2025, 00:36
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Футбол | 29.08.2025, 07:11
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25 3
Бокс
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
28.08.2025, 07:44 32
Футбол
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 23
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
27.08.2025, 19:47 6
Футбол
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
29.08.2025, 06:23 105
Футбол
Сборная Украины завершила выступление на ЧМ разгромной победой
Сборная Украины завершила выступление на ЧМ разгромной победой
27.08.2025, 17:51 2
Волейбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем