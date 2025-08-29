Here we go от Романо. Защитник Арсенала продолжит карьеру в Португалии
Якуб Кивиор пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Порту»
Защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивиор определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
В услугах 25-летнего польского футболиста заинтересован португальский «Порту», который арендует игрока на один сезон с опцией обязательного выкупа.
«Канониры» получат 2 млн евро за аренду и еще 17 млн евро через год, когда будет оформлен полноценный трансфер. Кроме того, английский клуб заработает дополнительные деньги, так как в сделке прописали процент от будущей продажи защитника.
В ближайшие 24 час Кивиор прилетит в Португалию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с новой командой.
Якуб перебрался в лондонский «Арсенал» в январе 2023 года из итальянской «Специи» за 19.5 млн евро. В прошлом сезоне защитник провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
🚨🐉 Jakub Kiwior to FC Porto, here we go! Deal agreed with Arsenal on loan with obligation to buy.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025
€2m loan fee, €17m obligation to buy plus add-ons and sell-on clause up to potential fee over €25/27m.
Kiwior scheduled to fly in next 24h as soon as documents are approved. pic.twitter.com/uAtqBDMRcX
