Here we go от Романо. Защитник Арсенала продолжит карьеру в Португалии

Защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивиор определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В услугах 25-летнего польского футболиста заинтересован португальский «Порту», который арендует игрока на один сезон с опцией обязательного выкупа.

«Канониры» получат 2 млн евро за аренду и еще 17 млн евро через год, когда будет оформлен полноценный трансфер. Кроме того, английский клуб заработает дополнительные деньги, так как в сделке прописали процент от будущей продажи защитника.

В ближайшие 24 час Кивиор прилетит в Португалию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с новой командой.

Якуб перебрался в лондонский «Арсенал» в январе 2023 года из итальянской «Специи» за 19.5 млн евро. В прошлом сезоне защитник провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.