Порту продолжается интересоваться защитником Арсенала. Это не Зинченко
Внимание португальского клуба привлекает Якуб Кивиор
Шотландский защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивиор привлекает внимание «Порту». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, португальский клуб продолжает интересоваться 25-летним футболистом даже после того, как «канониры» отклонили предложение по трансферу в июле. «Арсенал» ценит Кивиора и сделка будет непростой.
В прошедшем сезоне Якуб Кивиор провел 30 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Зинченко привлекает внимание 3 клубов.
🚨🐉 FC Porto remain interested in Jakub Kiwior after Arsenal already turned down a bid in July.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025
He’s always high on Porto list for new CB but Arsenal value Kiwior as important player, not an easy deal. pic.twitter.com/SJeruKh4qw
