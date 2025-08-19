Порту продолжается интересоваться защитником Арсенала. Это не Зинченко

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
19 августа 2025, 14:39 | Обновлено 19 августа 2025, 14:40
Внимание португальского клуба привлекает Якуб Кивиор

Шотландский защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивиор привлекает внимание «Порту». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, португальский клуб продолжает интересоваться 25-летним футболистом даже после того, как «канониры» отклонили предложение по трансферу в июле. «Арсенал» ценит Кивиора и сделка будет непростой.

В прошедшем сезоне Якуб Кивиор провел 30 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Зинченко привлекает внимание 3 клубов.

