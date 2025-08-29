Синнер, Алькарас и другие. Известны пары третьего раунда US Open у мужчин
Выступления на мейджоре также продолжают Зверев, Фритц, Шелтон Джокович
В ночь на 29 августа завершились все матчи второго раунда Открытого чемпионата США 2025 в мужском одиночном разряды и были определены пары 1/16 финала.
Лидеры посева Янник Синнер и Карлос Алькарас уверенно выиграли первые два матча. На Ролан Гаррос и Уимблдоне итальянец и испанец в качестве первого и второго сеяного соответственно добрались до финалов и разыграли между собой трофеи.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Выступления на мейджоре в Нью-Йорке продолжают и другие известные теннисисты: Александр Зверев, Тейлор Фритц, Бен Шелтон, Новак Джокович, Алекс де Минаур.
А вот пятый номер рейтинг АТР Джек Дрейпер снялся с поединка второго круга из-за травмы руки.
Покинули американский слэм муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис и канадец с украинскими корнями Габриэль Диалло. Монфис вылетел в первом раунде, Диалло – во втором.
Встречи 1/16 финала US Open состоятся с вечера 29 августа по утро 31 числа.
US Open 2025. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Денис Шаповалов [27]
Александр Бублик [23] – Томми Пол [14]
Лоренцо Музетти [10] – Флавио Коболли [24]
Хауме Муньяр – Зизу Бергс
Александр Зверев [3] – Феликс Оже-Альяссим [25]
Колман Вонг [Q] – Андрей Рублев [15]
Камил Майхжак – Леандро Риеди [Q]
Даниэль Альтмайер – Алекс де Минаур [8]
Нижняя часть сетки
Новак Джокович [7] – Кэмерон Норри
Фрэнсис Тиафо [17] – Ян-Леннард Штруфф [Q]
Уго Бланше [Q] – Томаш Махач [21]
Жером Ким [Q] – Тейлор Фритц [4]
Бен Шелтон [6] – Адриан Маннарино
Иржи Легечка [20] – Рафаэль Коллиньон [Q]
Бенжамен Бонзи – Артур Риндеркнех
Лучано Дардери [32] – Карлос Алькарас [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наоми переиграла Хейли Баптист в матче 1/32 финала Открытого чемпионата США
Игроки «горняков» сыграют в групповом раунде Лиги конференций