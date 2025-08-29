Синнер, Алькарас и другие. Известны пары третьего раунда US Open у мужчин

В ночь на 29 августа завершились все матчи второго раунда Открытого чемпионата США 2025 в мужском одиночном разряды и были определены пары 1/16 финала.

Лидеры посева Янник Синнер и Карлос Алькарас уверенно выиграли первые два матча. На Ролан Гаррос и Уимблдоне итальянец и испанец в качестве первого и второго сеяного соответственно добрались до финалов и разыграли между собой трофеи.

Выступления на мейджоре в Нью-Йорке продолжают и другие известные теннисисты: Александр Зверев, Тейлор Фритц, Бен Шелтон, Новак Джокович, Алекс де Минаур.

А вот пятый номер рейтинг АТР Джек Дрейпер снялся с поединка второго круга из-за травмы руки.

Покинули американский слэм муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис и канадец с украинскими корнями Габриэль Диалло. Монфис вылетел в первом раунде, Диалло – во втором.

Встречи 1/16 финала US Open состоятся с вечера 29 августа по утро 31 числа.

US Open 2025. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Денис Шаповалов [27]

Александр Бублик [23] – Томми Пол [14]

Лоренцо Музетти [10] – Флавио Коболли [24]

Хауме Муньяр – Зизу Бергс

Александр Зверев [3] – Феликс Оже-Альяссим [25]

Колман Вонг [Q] – Андрей Рублев [15]

Камил Майхжак – Леандро Риеди [Q]

Даниэль Альтмайер – Алекс де Минаур [8]

Нижняя часть сетки

Новак Джокович [7] – Кэмерон Норри

Фрэнсис Тиафо [17] – Ян-Леннард Штруфф [Q]

Уго Бланше [Q] – Томаш Махач [21]

Жером Ким [Q] – Тейлор Фритц [4]

Бен Шелтон [6] – Адриан Маннарино

Иржи Легечка [20] – Рафаэль Коллиньон [Q]

Бенжамен Бонзи – Артур Риндеркнех

Лучано Дардери [32] – Карлос Алькарас [2]