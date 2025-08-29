Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Синнер, Алькарас и другие. Известны пары третьего раунда US Open у мужчин
US Open
29 августа 2025, 12:46 | Обновлено 29 августа 2025, 12:47
123
0

Синнер, Алькарас и другие. Известны пары третьего раунда US Open у мужчин

Выступления на мейджоре также продолжают Зверев, Фритц, Шелтон Джокович

29 августа 2025, 12:46 | Обновлено 29 августа 2025, 12:47
123
0
Синнер, Алькарас и другие. Известны пары третьего раунда US Open у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

В ночь на 29 августа завершились все матчи второго раунда Открытого чемпионата США 2025 в мужском одиночном разряды и были определены пары 1/16 финала.

Лидеры посева Янник Синнер и Карлос Алькарас уверенно выиграли первые два матча. На Ролан Гаррос и Уимблдоне итальянец и испанец в качестве первого и второго сеяного соответственно добрались до финалов и разыграли между собой трофеи.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Выступления на мейджоре в Нью-Йорке продолжают и другие известные теннисисты: Александр Зверев, Тейлор Фритц, Бен Шелтон, Новак Джокович, Алекс де Минаур.

А вот пятый номер рейтинг АТР Джек Дрейпер снялся с поединка второго круга из-за травмы руки.

Покинули американский слэм муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис и канадец с украинскими корнями Габриэль Диалло. Монфис вылетел в первом раунде, Диалло – во втором.

Встречи 1/16 финала US Open состоятся с вечера 29 августа по утро 31 числа.

US Open 2025. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Денис Шаповалов [27]
Александр Бублик [23] – Томми Пол [14]

Лоренцо Музетти [10] – Флавио Коболли [24]
Хауме Муньяр – Зизу Бергс

Александр Зверев [3] – Феликс Оже-Альяссим [25]
Колман Вонг [Q] – Андрей Рублев [15]

Камил Майхжак – Леандро Риеди [Q]
Даниэль Альтмайер – Алекс де Минаур [8]

Нижняя часть сетки

Новак Джокович [7] – Кэмерон Норри
Фрэнсис Тиафо [17] – Ян-Леннард Штруфф [Q]

Уго Бланше [Q] – Томаш Махач [21]
Жером Ким [Q] – Тейлор Фритц [4]

Бен Шелтон [6] – Адриан Маннарино
Иржи Легечка [20] – Рафаэль Коллиньон [Q]

Бенжамен Бонзи – Артур Риндеркнех
Лучано Дардери [32] – Карлос Алькарас [2]

По теме:
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
ВИДЕО. Два суперкамбека: на US Open за день сыграно пять пятисетовиков
Циципас вылетел с USO и пригрозил сопернику, предъявив за подачу с руки
US Open 2025 Янник Синнер Денис Шаповалов Александр Бублик Томми Пол Лоренцо Музетти Флавио Коболли Хауме Муньяр Зизу Бергс Александр Зверев Феликс Оже-Альяссим Колман Вонг Андрей Рублев Камил Майхжак Леандро Риеди Даниэль Альтмайер Алекс де Минаур Новак Джокович Кэмерон Норри Фрэнсис Тиафо Ян-Леннард Штруфф Томаш Махач Тейлор Фритц Бен Шелтон Адриан Маннарино Иржи Легечка Бенжамен Бонзи Артур Риндеркнех Лучано Дардери Карлос Алькарас (теннисист)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
