Жеребьевка Лиги конференций. Кто для Динамо и Шахтера? Смотреть онлайн LIVE

29 августа в 14:00 в Монако пройдет жеребьевка основного этапа ЛК
29 августа в 14:00 по киевскому времени в Монако пройдет жеребьевка основного раунда Лиги конференций 2025/26 (в одном шоу вместе с жеребьевкой Лиги Европы).
В основную стадию Лиги конференций попали украинские клубы Динамо Киев и Шахтер Донецк.
36 клубов-участников перед началом жеребьевки поделены на 6 корзин по 6 команд согласно клубному рейтингу УЕФА.
Шахтер включен в первую корзину, а Динамо – во вторую.
Это будет второй подряд сезон с новым форматом. На основном этапе будет единая турнирная таблица для 36 команд. В основном раунде ЛК запланировано 6 туров.
8 лучших клубов сразу попадут в 1/8 финала, а те, кто завершат на позициях с 9 до 24, сыграют в 1/16 финала за выход дальше.
Все соперники будут определены одной жеребьевкой по специальной компьютерной системе. Каждый клуб проведет по одному матчу с представителями каждой корзины.
Финал турнира намечен на 27 мая 2026 в немецком Лейпциге.
Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 29 августа в 14:00
Лига конференций 2025/26. Основной раунд
Даты матчей
- Тур 1: 2 октября 2025
- Тур 2: 23 октября 2025
- Тур 3: 6 ноября 2025
- Тур 4: 27 ноября 2025
- Тур 5: 11 декабря 2025
- Тур 6: 18 декабря 2025
- 1/16 финала: 19 и 26 февраля 2026
- 1/8 финала: 12 и 19 марта 2026
- Четвертьфиналы: 9 и 16 апреля 2026
- Полуфиналы: 30 апреля и 7 мая 2026
- Финал: 27 мая 2026, Лейпциг, Red Bull Arena
Состав корзин для жеребьевки
🔹Корзина 1: Фиорентина (Италия), АЗ Алкмар (Нидерланды), Шахтер Донецк (Украина), Слован Братислава (Словакия), Рапид Вена (Австрия), Легия Варшава (Польша)
🔹Корзина 2: Спарта Прага (Чехия), Динамо Киев (Украина), Кристал Пэлас (Англия), Лех Познань (Польша), Райо Вальекано (Испания), Шемрок Роверс (Ирландия)
🔹Корзина 3: Омония (Кипр), Майнц (Германия), Страсбург (Франция), Ягеллония (Польша), Целе (Словения), Риека (Хорватия)
🔹Корзина 4: Зриньски (Босния и Герцеговина), Линкольн Ред Импс (Гибралтар), КуПС (Финляндия), АЕК Афины (Греция), Абердин (Шотландия), Дрита (Косово)
🔹Корзина 5: Брейдаблик (Исландия), Сигма Оломоуц (Чехия), Самсунспор (Турция), Ракув (Польша), АЕК Ларнака (Кипр), Шкендия (Северная Македония)
🔹Корзина 6: Хеккен (Швеция), Лозанна (Швейцария), Университатя Крайова (Румыния), Хамрун Спартанс (Мальта), Ноа (Армения), Шелбурн (Ирландия)
Инфографика
