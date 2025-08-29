Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Жеребьевка Лиги конференций. Кто для Динамо и Шахтера? Смотреть онлайн LIVE
Лига конференций
29 августа 2025, 06:41 | Обновлено 29 августа 2025, 06:42
Жеребьевка Лиги конференций. Кто для Динамо и Шахтера? Смотреть онлайн LIVE

29 августа в 14:00 в Монако пройдет жеребьевка основного этапа ЛК

Жеребьевка Лиги конференций. Кто для Динамо и Шахтера? Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

29 августа в 14:00 по киевскому времени в Монако пройдет жеребьевка основного раунда Лиги конференций 2025/26 (в одном шоу вместе с жеребьевкой Лиги Европы).

В основную стадию Лиги конференций попали украинские клубы Динамо Киев и Шахтер Донецк.

36 клубов-участников перед началом жеребьевки поделены на 6 корзин по 6 команд согласно клубному рейтингу УЕФА.

Шахтер включен в первую корзину, а Динамо – во вторую.

Это будет второй подряд сезон с новым форматом. На основном этапе будет единая турнирная таблица для 36 команд. В основном раунде ЛК запланировано 6 туров.

8 лучших клубов сразу попадут в 1/8 финала, а те, кто завершат на позициях с 9 до 24, сыграют в 1/16 финала за выход дальше.

Все соперники будут определены одной жеребьевкой по специальной компьютерной системе. Каждый клуб проведет по одному матчу с представителями каждой корзины.

Финал турнира намечен на 27 мая 2026 в немецком Лейпциге.

Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 29 августа в 14:00

Лига конференций 2025/26. Основной раунд

Даты матчей

  • Тур 1: 2 октября 2025
  • Тур 2: 23 октября 2025
  • Тур 3: 6 ноября 2025
  • Тур 4: 27 ноября 2025
  • Тур 5: 11 декабря 2025
  • Тур 6: 18 декабря 2025
  • 1/16 финала: 19 и 26 февраля 2026
  • 1/8 финала: 12 и 19 марта 2026
  • Четвертьфиналы: 9 и 16 апреля 2026
  • Полуфиналы: 30 апреля и 7 мая 2026
  • Финал: 27 мая 2026, Лейпциг, Red Bull Arena

Состав корзин для жеребьевки

🔹Корзина 1: Фиорентина (Италия), АЗ Алкмар (Нидерланды), Шахтер Донецк (Украина), Слован Братислава (Словакия), Рапид Вена (Австрия), Легия Варшава (Польша)

🔹Корзина 2: Спарта Прага (Чехия), Динамо Киев (Украина), Кристал Пэлас (Англия), Лех Познань (Польша), Райо Вальекано (Испания), Шемрок Роверс (Ирландия)

🔹Корзина 3: Омония (Кипр), Майнц (Германия), Страсбург (Франция), Ягеллония (Польша), Целе (Словения), Риека (Хорватия)

🔹Корзина 4: Зриньски (Босния и Герцеговина), Линкольн Ред Импс (Гибралтар), КуПС (Финляндия), АЕК Афины (Греция), Абердин (Шотландия), Дрита (Косово)

🔹Корзина 5: Брейдаблик (Исландия), Сигма Оломоуц (Чехия), Самсунспор (Турция), Ракув (Польша), АЕК Ларнака (Кипр), Шкендия (Северная Македония)

🔹Корзина 6: Хеккен (Швеция), Лозанна (Швейцария), Университатя Крайова (Румыния), Хамрун Спартанс (Мальта), Ноа (Армения), Шелбурн (Ирландия)

Райо Вальекано унизил белорусскую команду в Мадриде, не пустив ее в ЛК
Личные условия согласованы. Скира назвал срок контракта Судакова с Бенфикой
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
