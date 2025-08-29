ЛАЗЕТИЧ – о матче с Динамо: «Когда пропустили гол, это помогло команде»
Наставник Маккаби Тель-Авив высказался после ответного матча Q4 Лиги Европы
Главный тренер израильской команды Маккаби Тель-Авив Марко Лазетич высказался после ответного матча четвертого раунда квалификации Лиги Европы против Динамо (0:1):
«Да, мы упустили моменты, но я думаю, что с самого начала играли так, как мы хотим, а не ради результата. Наша цель была забить, честно говоря, сначала мы выглядели не очень хорошо, и как раз когда пропустили гол, это помогло команде – появилось больше внимания, особенно в обороне.
Подводя итог противостоянию, я думаю, что мы заслужили пройти дальше. Для нас очень важно снова быть в Лиге Европы против сильных соперников. Это удивительная возможность для нас и большой вызов. Все поздравления игрокам и клубу с этим достижением. Теперь фокус на первой игре в чемпионате и на продолжении сезона.
Это реальность, и у нас нет на не влияния. Мы должны это принять, и, как я уже сказал, надеемся, что обе команды скоро смогут играть на своих домашних стадионах – ведь цель футбола в том, чтобы играть перед болельщиками. Это нам не помогает, но мы не изменили свой стиль. Неважно где, мы будем играть тем же образом и с той же идентичностью».
Маккаби Т-А выиграло общее противостояние у Динамо по сумме двух встреча (3:1, 0:1). Израильтяне вышли в основной этап ЛЕ, а бело-синие отправились в Лигу конференций.
Видеообзор матча Динамо – Маккаби Т-А (1:0)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 28 августа завершен 4-й раунд квалификации Лиги конференций
Александр Поворознюк раскритиковал президента Украинской ассоциации футбола