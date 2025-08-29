Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обидчики Шахтера пробились в основной этап Лиги Европы 2025/26
Лига Европы
Самсунспор
28.08.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 0 : 0
Панатинаикос Проходит дальше
Лига Европы
29 августа 2025, 02:53 | Обновлено 29 августа 2025, 03:32
Обидчики Шахтера пробились в основной этап Лиги Европы 2025/26

Панатинаикос сыграл вничью с Самсунспором в ответном матче Q4 еврокубка (0:0)

Обидчики Шахтера пробились в основной этап Лиги Европы 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Самсунспор и Панатинаикос.

Поединок прошел в Турции. Игра завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первую встречу греческий коллектив выиграл 2:1 и по сумме двух матчах гарантировал себе место в основном этапе второго по силе еврокубка.

В Q3 ЛЕ Панатинаикос прошел донецкий Шахтер в серии пенальти (0:0, 0:0, пен. 4:3).

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 28 августа

Самсунспор (Турция) – Панатинаикос (Греция) – 0:0 [первый поединок – 1:2]

Панатинаикос Самсунспор Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
