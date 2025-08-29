Обидчики Шахтера пробились в основной этап Лиги Европы 2025/26
Панатинаикос сыграл вничью с Самсунспором в ответном матче Q4 еврокубка (0:0)
28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Самсунспор и Панатинаикос.
Поединок прошел в Турции. Игра завершилась со счетом 0:0.
Первую встречу греческий коллектив выиграл 2:1 и по сумме двух матчах гарантировал себе место в основном этапе второго по силе еврокубка.
В Q3 ЛЕ Панатинаикос прошел донецкий Шахтер в серии пенальти (0:0, 0:0, пен. 4:3).
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4
Ответный матч. 28 августа
Самсунспор (Турция) – Панатинаикос (Греция) – 0:0 [первый поединок – 1:2]
