28 августа на Самсунспор пройдет ответный матч финального раунда квалификации Лиги Европы, в котором Самсунспор встретится с Панатинаикосом. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Самсунспор

Команда ничем особенным не выделяется даже на скромном турецком уровне. Нужно признать, что прошлый сезон был одним из самых успешных в истории - подопечные Томаса Райса повторили собственный рекорд, став третьими в Суперлиге своей страны. Это при том, что они проводили третий год на таком уровне, и только второй после очередного возвращения в элитный дивизион страны.

Сейчас на внутренней арене получилось начать с побед, подтверждая, что успехи прошлого сезона это не разовый прыжок выше головы, а выход на качественно новый уровень. Впрочем, в Афинах турок, по большому счету, вернули с небес на землю - там они уступили хозяевам 1:2. Впрочем, там открывали счет, но потом пропустили дважды в ответ.

Панатинаикос

Клуб в историческом плане котируется куда выше своего следующего соперника. Впрочем, уже достаточно давно в родной Греции удавалось брать максимум второе место в Суперлиге - так было и в прошлом розыгрыше. Сейчас там только начинают сезон - более того, позволили пока что сосредоточиться на еврокубках.

Начинала команда в Лиге чемпионов. Но там сразу же вылетела - после 0:2 в Глазго смогла взять только ничью дома с Рейнджерс Глазго. Более того, перебравшись в Лигу Европы, греки не выглядели лучше донецкого Шахтера, даже когда получили большинство. Но, главное, после пары ничьих получилось выиграть в послематчевой серии. И только с турками наконец-то выиграли. Причем пропустили дома первыми, но в итоге оформили волевые 2:1. Теперь можно играть по счету, на ничью, в гостях.

Статистика личных встреч

На прошлой неделе клубы провели первый очный поединок между сторонами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару практически равной. Турки обязаны побороться за победу, но и гости имеют свои задачи на данный матч - ставим на обе команды забьют (коэффициент - 1,77).