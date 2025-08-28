Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Серветт – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций
28 августа 2025, 22:07 |
Серветт – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча Q4 Лиги конференций 2025/26

Серветт – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

28 августа проходит ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Серветт и Шахтер [первый поединок – 1:1].

Коллективы играют на арене Стад де Женева. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 28 августа

Серветт (Шахтер) – Шахтер (Украина) – 0:0 (матч продолжается) [первый поединок – 1:1]

(новость обновляется)

Серветт – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Серветт Шахтер Донецк Серветт - Шахтер Лига конференций видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
