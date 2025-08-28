Рига – Спарта Прага – 1:0. Забил экс-игрок Вереса. Видео гола, обзор матча
«Спарта» проиграла, но прошла дальше
В среду, 27 августа, в Риге (Латвия) состоялся матч квалификации Q4 Лиги конференций 2025/26. «Рига» сыграла с пражской «Спартой».
Первый матч «Рига» проиграла со счетом 0:2. Команда намеревалась изменить ситуацию в домашнем матче.
И латвийскому клубу удалось одержать победу. Автором гола стал Яго Сикейра, бывший игрок Вереса (2023–2025).
Но этого оказалось недостаточно. В основной этап лиги конференций вышла «Спарта».
Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4. Ответный матч. 27 августа, Латвия
Рига (Латвия) – Спарта Прага (Чехия) – 1:0 (первый матч – 0:2)
Голы: Яго Сикейра, 68
Видео гола и обзор матча
