Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рига – Спарта Прага – 1:0. Забил экс-игрок Вереса. Видео гола, обзор матча
Лига конференций
Рига
27.08.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 1 : 0
Спарта Прага Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
28 августа 2025, 14:51 |
96
0

Рига – Спарта Прага – 1:0. Забил экс-игрок Вереса. Видео гола, обзор матча

«Спарта» проиграла, но прошла дальше

28 августа 2025, 14:51 |
96
0
Рига – Спарта Прага – 1:0. Забил экс-игрок Вереса. Видео гола, обзор матча
ФК Спарта Прага

В среду, 27 августа, в Риге (Латвия) состоялся матч квалификации Q4 Лиги конференций 2025/26. «Рига» сыграла с пражской «Спартой».

Первый матч «Рига» проиграла со счетом 0:2. Команда намеревалась изменить ситуацию в домашнем матче.

И латвийскому клубу удалось одержать победу. Автором гола стал Яго Сикейра, бывший игрок Вереса (2023–2025).

Но этого оказалось недостаточно. В основной этап лиги конференций вышла «Спарта».

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4. Ответный матч. 27 августа, Латвия

Рига (Латвия) – Спарта Прага (Чехия) – 1:0 (первый матч – 0:2)

Голы: Яго Сикейра, 68

Видео гола и обзор матча

По теме:
От ультрас до Пупо: кто болеет за Фиорентину?
Гура спрогнозировал, кого поставит Шовковский в нападении вместо Ваната
ЯЩЕНКО: «Похоже, бразильцы Шахтера не справились с нагрузками Турана»
Лига конференций видео голов и обзор Спарта Прага Рига
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги получил техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 28 августа 2025, 13:40 1
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги получил техническое поражение в Кубке Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги получил техническое поражение в Кубке Украины

В матче ЮКСА и Нивы сыграл футболист, который не был включен в заявку

Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Футбол | 28 августа 2025, 07:44 27
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги

Клубы хотят финализировать соглашение в ближайшие часы

У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Футбол | 28.08.2025, 09:16
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Футбол | 28.08.2025, 00:10
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Испании не будет. Остался один клуб, который готов подписать Довбика
Футбол | 28.08.2025, 10:29
Испании не будет. Остался один клуб, который готов подписать Довбика
Испании не будет. Остался один клуб, который готов подписать Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25 1
Бокс
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
28.08.2025, 06:47 4
Футбол
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
27.08.2025, 00:02 2
Бокс
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
26.08.2025, 11:17 10
Футбол
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 85
Футбол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем