Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФК Рига – Спарта. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Лига конференций
Рига
27.08.2025 19:45 – 6 2-й матч. Результат первого матча 0:2 0 : 0
Спарта Прага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
27 августа 2025, 18:46 |
221
0

ФК Рига – Спарта. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Матч начнется 27 августа в 19:45 по Киеву

27 августа 2025, 18:46 |
221
0
ФК Рига – Спарта. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
ФК Спарта

В среду, 27 августа состоится поединок 4-го квалификационного раунда Лиги конференций между латвийской «ФК Рига» и чешской «Спартой». По киевскому времени игра начнется в 19.45. Первый матч завершился победой «Спарты» со счетом 2:0.

ФК Рига

Серебряный призер прошлогоднего чемпионата Латвии в этом сезоне имеет 67 очков после 26 игр и занимает 1-е место, опережая «РФШ» на 3 зачетных пункта. В кубке страны коллектив уже дошел до 1/2, одолев «Маринерс» со счетом 10:0 в четвертьфинале.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций, откуда команда начала свой путь в еврокубках, «Рига» одолела грузинскую «Дилу», а во 3-м прошла израильский «Бейтар» с общим счетом 4:3.

Спарта Прага

За 6 игр в текущем чемпионате Чехии коллектив набрал 16 баллов и пока занимает 1 место турнирной таблицы. Чемпионат для команды очень важен, ведь ей нужно реабилитироваться за 4-ю строчку в прошлом сезоне. Текущий розыгрыш кубка для клуба еще не начался, но в предыдущем «Спарта» дошла до финала, однако там уступила «Сигме» со счетом 3:1.

Чехи начали свой путь в еврокубках с победы над «Актобе» во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций, а затем прошли армянский «Арарат» с общим счетом 6:2.

Личные встречи

До поединка на прошлой неделе команды ни разу не встречались в очных матчах.

Интересные факты

  • Беспроигрышная домашняя серия «ФК Риги» длится уже 15 поединков. За это время коллектив одержал 13 побед и дважды сыграл вничью.
  • «Спарта» забила 13 голов за 6 матчей текущего сезона чемпионата – 2-й лучший показатель среди всех команд.
  • «Рига» пропустила 17 голов за 26 игр национальной лиге этого сезона – лучший показатель среди команд турнира.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.56.

Прогноз Sport.ua
Рига
27 августа 2025 -
19:45
Спарта Прага
Тотал больше 2.5 1.56 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «В Украине упал уровень футбола. Надо говорить об этом»
ФКСБ – Абердин. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Янг Бойз – Слован. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Рига Спарта Прага Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Лучший выбор Динамо». Журналист – о новом тренере киевлян
Футбол | 27 августа 2025, 00:21 2
«Лучший выбор Динамо». Журналист – о новом тренере киевлян
«Лучший выбор Динамо». Журналист – о новом тренере киевлян

Польский журналист Слонка уже успел поговорить с Кендзьореком

Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Футбол | 27 августа 2025, 11:07 7
Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма

Состав житомирского клуба пополнят Владимир Шепелев, Владислав Велетень и Луизао

АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
Бокс | 27.08.2025, 05:14
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
Бенфика готова установить трансферный рекорд ради Судакова
Футбол | 27.08.2025, 16:16
Бенфика готова установить трансферный рекорд ради Судакова
Бенфика готова установить трансферный рекорд ради Судакова
Игрок Полесья: «Ребров все видит и считает, что есть форварды лучше меня»
Футбол | 27.08.2025, 18:45
Игрок Полесья: «Ребров все видит и считает, что есть форварды лучше меня»
Игрок Полесья: «Ребров все видит и считает, что есть форварды лучше меня»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
27.08.2025, 00:02 1
Бокс
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 14
Футбол
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
27.08.2025, 07:46 13
Футбол
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
26.08.2025, 02:13 1
Теннис
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 32
Футбол
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 84
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
25.08.2025, 16:02 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем