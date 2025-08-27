В среду, 27 августа состоится поединок 4-го квалификационного раунда Лиги конференций между латвийской «ФК Рига» и чешской «Спартой». По киевскому времени игра начнется в 19.45. Первый матч завершился победой «Спарты» со счетом 2:0.

ФК Рига

Серебряный призер прошлогоднего чемпионата Латвии в этом сезоне имеет 67 очков после 26 игр и занимает 1-е место, опережая «РФШ» на 3 зачетных пункта. В кубке страны коллектив уже дошел до 1/2, одолев «Маринерс» со счетом 10:0 в четвертьфинале.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций, откуда команда начала свой путь в еврокубках, «Рига» одолела грузинскую «Дилу», а во 3-м прошла израильский «Бейтар» с общим счетом 4:3.

Спарта Прага

За 6 игр в текущем чемпионате Чехии коллектив набрал 16 баллов и пока занимает 1 место турнирной таблицы. Чемпионат для команды очень важен, ведь ей нужно реабилитироваться за 4-ю строчку в прошлом сезоне. Текущий розыгрыш кубка для клуба еще не начался, но в предыдущем «Спарта» дошла до финала, однако там уступила «Сигме» со счетом 3:1.

Чехи начали свой путь в еврокубках с победы над «Актобе» во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций, а затем прошли армянский «Арарат» с общим счетом 6:2.

Личные встречи

До поединка на прошлой неделе команды ни разу не встречались в очных матчах.

Интересные факты

Беспроигрышная домашняя серия «ФК Риги» длится уже 15 поединков. За это время коллектив одержал 13 побед и дважды сыграл вничью.

«Спарта» забила 13 голов за 6 матчей текущего сезона чемпионата – 2-й лучший показатель среди всех команд.

«Рига» пропустила 17 голов за 26 игр национальной лиге этого сезона – лучший показатель среди команд турнира.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.56.