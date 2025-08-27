Рига переиграла Спарту в ЛК, но этого недостаточно. Забил экс-игрок Вереса
В первой игре команда из Праги победила в два мяча, благодаря чему прошла дальше
27 августа состоялся ответный матч квалификации Q4 Лиги конференций между командами Рига и Спарта Прага (1:0).
После поражения в первом матче со счетом 0:2 латвийский клуб попытался изменить ситуацию в игре на своем поле.
Гол для хозяев на 68-й минуте забил Яго Сикейра, бывший игрок Вереса (2023–2025). Но этого оказалось недостаточно.
По итогам двух встреч Спарта Прага вышла в основной раунд Лиги конференций, а Рига завершила выступление в еврокубках.
Лига конференций. Квалификация Q4
Ответный матч, 27 августа 2025
Рига (Латвия) – Спарта Прага (Чехия) – 1:0 (первый матч – 0:2)
Голы: Яго Сикейра, 68
