Рига переиграла Спарту в ЛК, но этого недостаточно. Забил экс-игрок Вереса

27 августа состоялся ответный матч квалификации Q4 Лиги конференций между командами Рига и Спарта Прага (1:0).

После поражения в первом матче со счетом 0:2 латвийский клуб попытался изменить ситуацию в игре на своем поле.

Гол для хозяев на 68-й минуте забил Яго Сикейра, бывший игрок Вереса (2023–2025). Но этого оказалось недостаточно.

По итогам двух встреч Спарта Прага вышла в основной раунд Лиги конференций, а Рига завершила выступление в еврокубках.

Лига конференций. Квалификация Q4

Ответный матч, 27 августа 2025

Рига (Латвия) – Спарта Прага (Чехия) – 1:0 (первый матч – 0:2)

Голы: Яго Сикейра, 68

Инфографика