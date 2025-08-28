Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок Шахтера: «Команда Шовковского банально не знает, что делать»
Лига Европы
28 августа 2025, 14:53 |
Сергей Ященко не верит в подопечных Александра Шовковского

ФК Шахтер Донецк. Сергей Ященко

Бывший лидер донецкого «Шахтера» Сергей Ященко оценил шансы киевского «Динамо» квалифицироваться в следующий раунд Лиги Европы.

- В заключение, о «Динамо», которое выступает в Лиге Европы. Не кажется ли вам, что киевляне, решив срочно продать своего бомбардира Владислава Ваната, уже не верят, что могут пройти «Маккаби»?

– Для начала нужно быть в курсе договоренностей между клубами, хотя в трансферной саге не принято в последний момент рисковать здоровьем футболиста. И хотя у киевлян не такой грозный оппонент, как у полищуков – «Маккаби», у них также мало шансов реабилитироваться после поражения на прошлой неделе в Сербии – 1:3.

И дело не только в отсутствии Ваната, к сожалению, в действиях динамовцев еще не чувствуется сыгранности, каждый тянет одеяло в свою сторону. Иногда создается впечатление, что в ключевых ситуациях подопечные Александра Шовковского банально не знают, что делать на футбольном поле. Хотя быстрый гол в Люблине может вернуть интригу, и все кардинально изменится, – сказал Сергей.

Ранее сообщалось, что букмекеры оценили шансы Динамо и Маккаби в матче ЛЕ.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Комментарии 1
romario1501
Ящик, за кротами своїми дивись, бо вони взагалі можуть залишитись без Єврокубків.
Ответить
-1
