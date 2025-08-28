Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЯЩЕНКО: «Похоже, бразильцы Шахтера не справились с нагрузками Турана»
Лига конференций
ЯЩЕНКО: «Похоже, бразильцы Шахтера не справились с нагрузками Турана»

Бывший игрок горняков о шансах дончан против «Серветта»

ФК Шахтер Донецк.

Бывший лидер «Шахтера» Сергей Ященко в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, чего ожидает от украинских команд в заключительном туре квалификации еврокубков:

– Начну с родного для меня «Шахтера». Его спад в последних матчах стал для меня неожиданностью. Возможно, новый наставник Арда Туран не угадал с пиком спортивной формы, хотя не исключено, что бразильские легионеры, на которых делается ставка, не справились с нагрузками турецкого специалиста, еще не поняли чего он от них хочет. Отсюда и травмы, буквально преследующие латиноамериканцев, перепады в игре.

– Но таких катаклизмов в состоянии «Шахтера» раньше не было заметно.

- Чтобы дать исчерпывающий ответ, почему так случилось надо быть в середине команды. Хотя очевидно, что когда дончане вылетят и из Лиги конференций, это будет мощный удар по клубной репутации. Но о таком печальном финале даже не хочется думать. Сегодня очень многое будет зависеть от того, как тактически сыграет «Серветт», ведь по классу женевцы значительно уступают «горнякам», по-видимому, постараются удивить какими-то домашними заготовками. Вот почему гостям следует быть настороже, особенно при розыгрыше стандартных положений. Тем не менее, я убежден, что дончане сделали правильные выводы после ничьей в первом матче в Кракове и продолжат выступления в Лиге конференций.

- В этом же турнире выступает и «Полесье», которое тоже не радует стабильностью.

- Житомирцам где-то не повезло с жребием: за подбором исполнителей «Фиорентина» заметно опережает. Это и повлияло на результат в первом поединке в Прешове.

Конечно, после – 0:3, полищукам может помочь только чудо пройти дальше. Но уверен, что подопечные Руслана Ротаня сделают попытку хлопнуть на прощание дверью. В конце концов, в их составе также есть опытные мастера, в конце концов, у их вождя был случай поэкспериментировать с составом, тактическими схемами, который пригодится уже в чемпионате УПЛ. Поэтому в каждой неудаче нужно искать позитив.

- В заключение, о «Динамо», которое выступает в Лиге Европы. Не кажется ли вам, что киевляне, решив срочно продать своего бомбардира Владислава Ваната, уже не верят, что могут пройти «Маккаби»?

– Для начала нужно быть в курсе договоренностей между клубами, хотя в трансферной саге не принято в последний момент рисковать здоровьем футболиста. И хотя у киевлян не такой грозный оппонент, как у полищуков – «Маккаби», однако у них также мало шансов реабилитироваться после поражения на прошлой неделе в Сербии – 1:3. И дело не только в отсутствии Ваната, к сожалению, в действиях динамовцев еще не чувствуется сыгранности, каждый тянет одеяло в свою сторону. Иногда создается впечатление, что в ключевых ситуациях подопечные Александра Шовковского банально не знают, что делать на футбольном поле. Хотя быстрый гол в Люблине может вернуть интригу и все «кардинально изменится», – сказал Сергей.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
