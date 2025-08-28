Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Динамо: «Маккаби может поплысть, если...»
Лига Европы
28 августа 2025, 11:14 |
Олег Кузнецов верит в успех подопечных Александра Шовковского

ФК Динамо Киев.

Легендарный защитник киевского «Динамо» Олег Кузнецов поделился ожиданиями от ответного матча между «бело-синими» и Маккаби. Специалист считает, что можно поправить ситуацию.

– Олег Владимирович, будем откровенны, первую игру Динамо против Маккаби сыграло провально. Чего ожидаете от ответного матча?

– Смотрю на матч с оптимизмом. Динамовцы должны исправить индивидуальные и командные ошибки и реабилитироваться за первую игру. Маккаби по счету выглядело лучше, но по игре – это не та команда, которую нельзя победить.

– Что Динамо должно изменить, чтобы добиться положительного результата?

– Надо играть более агрессивно в атаке и обороне. Надеюсь, у Динамо хватит сил прессинговать с первых минут и поставить Маккаби в неловкое положение. В конце первого тайма первого матча был хороший прессинг с нашей стороны и выход из обороны в атаку.

Самое главное – это агрессия, то, чего так не хватало в матчах с Пафосом и Маккаби. Как-то безразлично играли, пропускали на первых минутах и ​​сразу опускали руки.

Если Динамо с первых минут начнет играть агрессивно и забьет быстрый мяч, Маккаби может уплыть. У соперника нет звезд, это обычная средняя команда, которая по силам Динамо, – сказал Олег.

Ранее сообщалось, что букмекеры оценили шансы Динамо и Маккаби в матче ЛЕ.

Олег Кузнецов (футбол) Маккаби Тель-Авив Лига Европы Динамо Киев Динамо - Маккаби Т-А
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
ZloyDeda
Будемо сподіватись, але...
SHN
У Пафоса тоже небыло звезд,но он в ЛЧ.
ДК же игроков с трансферной стоимостью ниже 3 лямов даже не смотрит. А Пафос купил 2-х за 1,5 ляма и вышел в ЛЧ
