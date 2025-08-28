Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Анатолий ТРУБИН: «Впереди новые вызовы»

Украинский голкипер отреагировал на выход «Бенфики» в основную стадию Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин отреагировал на победу своей команды над турецким «Фенербахче», которая позволила «орлам» квалифицироваться к основному этапу Лиги чемпионов.

«Победа — это о команде 🦅Спасибо за энергию, которую мы создаем вместе 🔴 Впереди новые вызовы», – лаконично написал Анатолий.

Ранее сообщалось, что Трубин получил оценку за игру против Фенербахче

Анатолий Трубин Бенфика Лига чемпионов Фенербахче
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
