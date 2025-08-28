Анатолий ТРУБИН: «Впереди новые вызовы»

Украинский голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин отреагировал на победу своей команды над турецким «Фенербахче», которая позволила «орлам» квалифицироваться к основному этапу Лиги чемпионов.

«Победа — это о команде 🦅Спасибо за энергию, которую мы создаем вместе 🔴 Впереди новые вызовы», – лаконично написал Анатолий.

