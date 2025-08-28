Лига чемпионов28 августа 2025, 09:17 |
Анатолий ТРУБИН: «Впереди новые вызовы»
Украинский голкипер отреагировал на выход «Бенфики» в основную стадию Лиги чемпионов
28 августа 2025, 09:17 |
Украинский голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин отреагировал на победу своей команды над турецким «Фенербахче», которая позволила «орлам» квалифицироваться к основному этапу Лиги чемпионов.
«Победа — это о команде 🦅Спасибо за энергию, которую мы создаем вместе 🔴 Впереди новые вызовы», – лаконично написал Анатолий.
Ранее сообщалось, что Трубин получил оценку за игру против Фенербахче
