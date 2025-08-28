Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика ускоряет переговоры с Шахтером по Судакову. Названы суммы
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 03:57 | Обновлено 28 августа 2025, 04:26
Бенфика ускоряет переговоры с Шахтером по Судакову. Названы суммы

Бруну Лаже пытается усилить атакующий потенциал орлов

ФК Шахтер. Георгий Судаков (слева)

Лиссабонский клуб Бенфика активно ведет переговоры с донецким Шахтером по трансферу 22-летнего атакующего полузащитника Георгия Судакова.

Клуб стремится усилить свой атакующий потенциал под руководством тренера Бруно Лаже, и процесс переговоров активно продвигается в последние часы.

Бенфика уже сделала предложение в размере 25 млн евро, которое может вырасти до 27 млн евро. Трансферная стоимость игрока оценивается в 32 млн евро по данным Transfermarkt.

Шахтер изначально ориентировался на 40 млн евро, но постепенно снизил требования. Однако Бенфике может понадобиться увеличить предложение, чтобы заключить сделку.

Георгий Судаков теперь является главной целью «орлов» для усиления средней линии и атакующих действий. В текущем сезоне Георгий сыграл за Шахтер 9 матчей и сделал 2 результативные передачи.

Инсайдер: переговоры по трансферу Довбика из Ромы в Вильярреал сорваны
Хавбек Шахтера Георгий Судаков провел 100 матчей в УПЛ
У кого 7,6? Трубин получил оценку за игру против Фенербахче
Бенфика трансферы Шахтер Донецк чемпионат Португалии по футболу трансферы УПЛ Георгий Судаков Бруну Лаже
Николай Степанов Источник: O Jogo
