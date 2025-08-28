Бенфика ускоряет переговоры с Шахтером по Судакову. Названы суммы
Бруну Лаже пытается усилить атакующий потенциал орлов
Лиссабонский клуб Бенфика активно ведет переговоры с донецким Шахтером по трансферу 22-летнего атакующего полузащитника Георгия Судакова.
Клуб стремится усилить свой атакующий потенциал под руководством тренера Бруно Лаже, и процесс переговоров активно продвигается в последние часы.
Бенфика уже сделала предложение в размере 25 млн евро, которое может вырасти до 27 млн евро. Трансферная стоимость игрока оценивается в 32 млн евро по данным Transfermarkt.
Шахтер изначально ориентировался на 40 млн евро, но постепенно снизил требования. Однако Бенфике может понадобиться увеличить предложение, чтобы заключить сделку.
Георгий Судаков теперь является главной целью «орлов» для усиления средней линии и атакующих действий. В текущем сезоне Георгий сыграл за Шахтер 9 матчей и сделал 2 результативные передачи.
