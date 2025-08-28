Для полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова матч 3-го тура против «Вереса» стал 100-м в УПЛ.

Все эти поединки Судаков провел в составе донецкого клуба, отличившись 29-ю голами.

Горняки выиграли гостевой матч против Вереса со счетом 2:0.

Дебютировал Георгий в Украинской Премьер-лиге 24 октября 2020 в выездном матче против «Ворсклы» (1:1).

Хавбек Шахтера Георгий Судаков провел 100 матчей в УПЛ