Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хавбек Шахтера Георгий Судаков провел 100 матчей в УПЛ
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 03:23 | Обновлено 28 августа 2025, 03:53
Хавбек Шахтера Георгий Судаков провел 100 матчей в УПЛ

Юбилейным для полузащитника стал поединок 3-го тура против Вереса

ФК Шахтер. Георгий Судаков

Для полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова матч 3-го тура против «Вереса» стал 100-м в УПЛ.

Все эти поединки Судаков провел в составе донецкого клуба, отличившись 29-ю голами.

Горняки выиграли гостевой матч против Вереса со счетом 2:0.

Дебютировал Георгий в Украинской Премьер-лиге 24 октября 2020 в выездном матче против «Ворсклы» (1:1).

По теме:
Бенфика ускоряет переговоры с Шахтером по Судакову. Названы суммы
Серветт – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Серветт – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Шахтер Георгий Судаков юбилей статистика
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
