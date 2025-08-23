Определен лучший гол 3-го тура Украинской Премьер-лиги.

Удар защитника Шахтера Винисиуса Тобиаса в ворота «Вереса» признан лучшим в 3-м туре.

Донецкий «Шахтер забил два гола в ворота «Вереса» (2:0).

Винисиус Тобиас отличился на 62-й минуте, отправив мяч в ворота мощным ударом с лета с 16 метров.

ВИДЕО. Горняки забили шедевр. Определен лучший гол 3-го тура УПЛ