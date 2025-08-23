Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Горняки забили шедевр. Определен лучший гол 3-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
23 августа 2025, 07:23 | Обновлено 23 августа 2025, 07:39
ВИДЕО. Горняки забили шедевр. Определен лучший гол 3-го тура УПЛ

Удар Винисиуса Тобиаса в ворота «Вереса» признан лучшим в 3-м туре

23 августа 2025, 07:23 | Обновлено 23 августа 2025, 07:39
ВИДЕО. Горняки забили шедевр. Определен лучший гол 3-го тура УПЛ
ФК Шахтер. Винисиус Тобиас

Определен лучший гол 3-го тура Украинской Премьер-лиги.

Удар защитника Шахтера Винисиуса Тобиаса в ворота «Вереса» признан лучшим в 3-м туре.

Донецкий «Шахтер забил два гола в ворота «Вереса» (2:0).

Винисиус Тобиас отличился на 62-й минуте, отправив мяч в ворота мощным ударом с лета с 16 метров.

ВИДЕО. Горняки забили шедевр. Определен лучший гол 3-го тура УПЛ

Винисиус Тобиас чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Верес - Шахтер лучший гол
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(3)
