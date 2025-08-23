Украина. Премьер лига23 августа 2025, 07:23 | Обновлено 23 августа 2025, 07:39
ВИДЕО. Горняки забили шедевр. Определен лучший гол 3-го тура УПЛ
Удар Винисиуса Тобиаса в ворота «Вереса» признан лучшим в 3-м туре
Определен лучший гол 3-го тура Украинской Премьер-лиги.
Удар защитника Шахтера Винисиуса Тобиаса в ворота «Вереса» признан лучшим в 3-м туре.
Донецкий «Шахтер забил два гола в ворота «Вереса» (2:0).
Винисиус Тобиас отличился на 62-й минуте, отправив мяч в ворота мощным ударом с лета с 16 метров.
