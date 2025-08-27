Жена Довбика вернулась в Украину и была шокирована одним обстоятельством

Юлия Довбик удивилась холодной августовской погоде в Киеве.

Она пошутила, что даже подумала купить шубу.

Юлию греют дела по консалтингу и PR, которыми она занимается.

Тем временем Артем Довбик ждет решения о своем будущем.

«Рома» может продать его в «Ньюкасл», «Лидс», или «Вильяреал» отпал.