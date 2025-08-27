Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 августа 2025, 20:45
Жена Довбика вернулась в Украину и была шокирована одним обстоятельством

Юлия Довбик замерзла в Киеве

Жена Довбика вернулась в Украину и была шокирована одним обстоятельством
Instagram. Юлия Довбик

Юлия Довбик удивилась холодной августовской погоде в Киеве.

Она пошутила, что даже подумала купить шубу.

Юлию греют дела по консалтингу и PR, которыми она занимается.

Тем временем Артем Довбик ждет решения о своем будущем.

«Рома» может продать его в «Ньюкасл», «Лидс», или «Вильяреал» отпал.

Максим Лапченко
Олексій Коваль
Навіть не знаю, в Харкові жара, Я також не розумію, шо вдягати, бо треба якось підтримувати більш-меньш вигляд 
a.fedorenko1953
ЮА  як завди дивує свїми тупими заголовками. Так тримати - бо вболівальники варті цього)
