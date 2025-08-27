Другие новости27 августа 2025, 20:45 |
Жена Довбика вернулась в Украину и была шокирована одним обстоятельством
Юлия Довбик замерзла в Киеве
27 августа 2025, 20:45
Юлия Довбик удивилась холодной августовской погоде в Киеве.
Она пошутила, что даже подумала купить шубу.
Юлию греют дела по консалтингу и PR, которыми она занимается.
Тем временем Артем Довбик ждет решения о своем будущем.
«Рома» может продать его в «Ньюкасл», «Лидс», или «Вильяреал» отпал.
Навіть не знаю, в Харкові жара, Я також не розумію, шо вдягати, бо треба якось підтримувати більш-меньш вигляд
ЮА як завди дивує свїми тупими заголовками. Так тримати - бо вболівальники варті цього)
